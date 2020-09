U utorak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 22. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena i dio Mareze oko TS 400/110kV PG2.

– u terminu od 08 do 16 sati: zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih, ul. Radnička i Dr. Milutina Kažića, Gornji Vranići-ul. Đura Čagorovića

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijava Rijeka, Brskut i Opasanica (kratka isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 09 do 18 sati: Veruša, Karaula Mokra, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

Danilovgrad

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kosić, Jastreb, Mamućevina, Koljat i dio Lazina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Maljat, Kokotovac i dio Podglavica.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

– u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vodovod-Vidrovan, dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan, dio Brezovika, dio Rastovca, Vir, dio Vidrovana, Šume, Prisoja, Vrzipov do, Presjeka, Čeline i Srijede.

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Cerovo.

– u terminu od 08 do 16 sati: Golija.

– u terminu od 08 do 18 sati: Macavare, Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do).

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Orah.

Tivat

– u terminu od 09 do 12 sati: Donja Lastva -Crkva i područje oko nje.

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati: Stoliv- dio prema Verigama.

– u terminu od 09 do 12 sati: Risan –Bujevina i Vranovići.

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Perast centar i područje oko Vile Perast.

– u terminu od 12 do 14 sati: Perast -područje od Jadrana do izlaza prema Risnu.

– u terminu od 14:30 do 16 sati: Tunel Vrmac.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 18 sati: Vranovići.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zgrade H21, H22, H23, H24, I29 i I28, ul. JovanaTomaševića 5, 6 i 57 (naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta po izvodu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko.

Budva

– u terminu od 09 do 18 sati: Dio naselja Pod Dubovicom iznad prodavnice “Šestan”, dio ul. I proleterske.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Kolomza u Donja Kolomza, Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal i Zoganje.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Džukeljska Jama, Potrk, Obod, Grančarevo donje, Grančarevo gornje.

– u terminu od 09 do 10 sati: Imperijal, Laković.

– u terminu od 09 do 12 sati: Laholo.

– u terminu od 09 do 15 sati: Zaimovića Livade, Rijeka, Ćukovac, Lješnica, Banje selo, Mrdavac, Žurena, Pašića Polje, Potoci, Dubovo, Laholo, Kaševari, Kostići, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Zagrad i Ćukovac.

– u terminu od 12 do 15 sati: Prijelozi Nanići.

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 17 sati: Crkvine, Lugovi, Oćiba, Vladoš, Pčinja, Žirci i Moračka Bistrica.

– u terminu od 09 do 18 sati: Andrijevo, Bogutov Do, Cerovica, Jasenova, Liješnje, Međuriječje, Ocka Gora, Mrtvo Duboko, Velje Duboko, Smolice, Trešnjica, Višnje, Bulje, Trmanje.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Babića Polje, Čuklin, Donja Polja, Javorje, Kooperacija, Krasića Strana, Ckara-

– u terminu od 10 do 12 sati: Ckara.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Katun Štavna i Katun Kobilj Do, selo Kruševo, dio sela Trešnjevo.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Vojno selo, sela Budojevice i Hakanje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: sela Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Selo Biševo -Naselje u blizini škole, Sela Bukovica, zaseok Razdolje i Selo Čokrlije, Selo Bukovica Zaseok Binjoše, Selo Bukovica Zaseok Grablje, Selo Bukovica Zaseok Kačari.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Bašča (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Bašča).

– u terminu od 10 do 14 sati: ul.Oslobođenja i Jaha Kurtagića i naselje u blizini centralne Đžamije.

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Dio gradskog jezgra opštine Rožaje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Hodžići, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Radosavac.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Bogiševac, Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč, ul. Nemanjina, Zagrebacka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul.Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljkovic, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovica, Iva Andrica, dio ul. Lovcenske, GM6, GM7, GM8, ul.Drvarska, Vardarska, dio Lovcenske, kapela Ravni, Vojna fabrika, Zgrada TE, ul. Boracka, dio ul. Kralja Petra, Vase Carapica, Ivana Milutinovica, Sportski centar Ada, Dom starih, zgrade u ul. Mila Perunicica, restoran Milet Bašta, ul.Vuka Kneževica, dio ul.Vardarske, gradska pijaca, Hidrofor, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, Gradsko naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade naselja Kupusište, pumpe za vodu za Bogiševac, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, Opština Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, dio ul. Lovćenske, Nikole Pašića, Naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje i dio ul. Peđe Leovca, Naselje Dolovi i Dragaševića imanje, dio naselja ispod Hrama i dio ul. Slobodana Dragaševića, Škola Guke, dio naselja Deveta, Hram i naselje oko Hrama, Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

– u terminu od 12:30 do 13 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo.

– u terminu od 13 do 19 sati (naizmjenična isključenja u trajanju do 60 minuta): Bogiševac, Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč, ul. Nemanjina, Zagrebacka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul.Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljkovic, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovica, Iva Andrica, dio ul. Lovcenske, GM6, GM7, GM8, ul.Drvarska, Vardarska, dio Lovcenske, kapela Ravni, Vojna fabrika, Zgrada TE, ul. Boracka, dio ul. Kralja Petra, Vase Carapica, Ivana Milutinovica, Sportski centar Ada, Dom starih, zgrade u ul. Mila Perunicica, restoran Milet Bašta, ul.Vuka Kneževica, dio ul.Vardarske, gradska pijaca, Hidrofor, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, Gradsko naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade naselja Kupusište, pumpe za vodu za Bogiševac, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, Opština Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, dio ul. Lovćenske, Nikole Pašića, Naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje i dio ul. Peđe Leovca, Naselje Dolovi i Dragaševića imanje, dio naselja ispod Hrama i dio ul. Slobodana Dragaševića, Škola Guke, dio naselja Deveta, Hram i naselje oko Hrama.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Borje, engleske vikendice, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

Šavnik

– u terminu od 08 do 15 sati: dio potrošača sela Krnja Jela.

– u terminu od 08 do 15 sati (moguća kratka isključenja na početku i na kraju radova): Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.