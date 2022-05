U utorak planirani radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 10. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica – u terminu od 8 do 15 sati: dio Maslina (dio ul. Goce Delčeva, Crnojevića, Petra Lubarde i Ljube Nenadovića) i dio Zabjela (dio ul. Romanovih i Milana Mladenovića); – u terminu od 8 do 15 sati: dio Mrka, dio ul. IV jula, Bracana Bracanovića, Bulevar Srđana Aleksića i Kralja Nikole, kao i dio Stare Zlatice i Kunj.

Danilovgrad – u terminu od 8 do 15 sati – Počijevka i dio Daljma.

Cetinje – u terminu od 8 do 15 sati: dio ul. Njegoševe, Vojvode Bože, Baja Pivljanina, Jovana Tomaševića, dio Bulevara i Dodoši.

Nikšić – u terminu od 8 do 15 sati: Javljen, Macavare i Busak; – u terminu od 8 do 11 sati – Zavrh; – u terminu od 8 do 14 sati – Srni Do; – u terminu od 9:30 do 14 sati: komplet Župa Nikšićka, Seoca i Rudnici.

Plužine – u terminu od 8 do 15 sati – Boričje.

Kotor – u terminu od 9 do 14 sate – Prčanj (naselje oko škole); – u terminu od 10 do 13 sati – Krivošije i Dragalj.

Budva – u terminu od 8 do 15 sati – ul. Ive Lole Ribara (stambene zgrade – Ivanovići).

Bar – u terminu od 9 do 11 i od 15 do 17:30 sati: Bukovik, Sotonići i Bijele Poljane; – u terminu od 9 do 17:30 sati – Brčeli; – u terminu od 8 do 14 sati – naselje Tomba.

Ulcinj – u terminu od 8 do 14:30 sati – selo Gač.

Pljevlja – u terminu od 9 do 18 sati: Odžak, Gradac i Pupovići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova); – u terminu od 9 do 18 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Žabljak – u terminu od 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Mojkovac – u terminu od 9 do 15 sati: Obod i Vrela; – u terminu od 9 do 14 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo Polje, Gacka, Baza, Štitarica, Kraljevo Kolo i Jezero; – u terminu od 9 do 17 sati: Zaboj, Crvena Lokva i Stup; – u terminu od 8 do 15 sati – Babića Polje.

Kolašin – u terminu od 8 do 15 sati – Bijeli Potok; – u terminu od 9 do 16 sati – Bakovići; – u terminu od 9 do 15 sati – Bare; – u terminu od 9 do 17 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica.

Bijelo Polje – u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, repetitor ‘Kurilo’; – u terminu od 9 do 16 sati: Voljavac, Stožer 1 i 2, Žiljak, Ušanovići, Lozna, Božovića Polje, Dobrakovo, Voljavac, Njegnjevo i Slijepač most – Pali; – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Bijeli Potok; – u terminu od 11 do 14:30 sati – Jabučina.

Rožaje – u terminu od 9 do 14:30 sati – Grahovo i Donja Lovnica.

Petnjica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Savin Bor i selo Bor.

Berane – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Dapsiće.

Andrijevica – u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Gračanica i Zoriće.

Gusinje – u terminu od 8:30 do 10:30 sati – Dosuđe; – u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS