U utorak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 31. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Pričelja.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 13 sati: Poluostrvo Luštica – Klinci, Tići, Eraci, Radovanići, Merdari, Mrkovi, Žanjice, Brguli, Rovanac, Ponta od vesla, Ribarsko selo, Velji Kam, Mirište.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jošanica, Japan, Krajišta i Miškovića Žar.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Dapsića.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Radulići, Stubo, Ostrelj, Grančarevo, Pavino polje, Ivanje – Marinkovići, Sutivan, Ličine-Korita, Ivanje – škola, Ivanje – Koraći.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Bulje, Smolice.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Rudnica, Gornja Polja, Jakovići.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ulica JNA i Čekića Mahala.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Vrbice, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Lovnice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

