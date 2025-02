U utorak isljučenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 11. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 00:30 do 5:00 sati: Stara Zlatica, dio Zlatice prema strelištu, Zagorič (osim dijela naselja uz pružni prelaz – Ul. Nikole Tesle, Ludviga Kube, Rovačke i Petra Miljanića i dijela naselja uz veliku trafostanicu (PG 1) – Ul. Piperska), brdo Gorica, Malo brdo, dio Momišića (od Vezirovog mosta prema Paladi, naselje pored Vezirovog mosta – Ul. Gavra Vukova, naselje oko Ars Medike, Ul. Bregalnička, dio Ul. VII omladinske brigade i dio Ul. vladike Danila), centar grada (Ul. Vaka Đurovića, stadion Budućnosti i dio grada oko stadiona, Ul. 19. decembar, dio Ul. Beogradske prema stadionu – moguća kraća naizmjenična isključenja; Bulevar Ivana Crnojevića, Ul. Balšića, Ul. Hercegovačka, Ul. Miljana Vukova, zgrade oko restorana Radovče, zgrada Kerbera u Ul. Novaka Miloševa, Ul. Slobode, Trg Nezavisnosti, Ul. Njegoševa, Ul. Bokeška, Ul. Vučedolska, Bulevar Stanka Dragojevića, Ul. Karađorđeva, gradski parlament, zgrada UN Montenegro na Milenijumu) – moguća kraća naizmjenična isključenja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo i bazne stanice Lutovo, Naselje iza Škole Sutjeska, IRD Šume, dio Tološa Ulica Ceklinska, Zgrade u ulici Save Burića, naselje u ulici Crnogorskih Serdara

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: naselje oko škole Vrela

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ulica Vladike Viseriona Borilovića

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (moguća kraktotrajna isključenja), Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Filendara, dio Komunice, Lazine oko Spomenika, dio Novog Sela

Cetinje

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Ćeklići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Mratinja

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Rubeža, dio Žirovnica, Stara Varoš

-u terminu od 09:00-17:00 sati: Dio Brezovika posle Bolnice, Miločani, Zavraca, Sjenokosi, Brod, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vir, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede

Herceg Novi

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Topla -područje ispod semafora, područje iznad Doma zdravlja, područje oko Novosadskog odmarališta, Milašinovića Most, Igalo- Tatar Bašta, Stanišića Dubrava

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Igalo – Gomila-područje iznad marketa Franca, Igalo – Energoprojekt

-u terminu od 8:00 do 8:10 sati: Igalo- Servisna zona i područje oko EKO benzinske pumpe -kratkotrajni prekid u napajanju

Tivat

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Zabrđe, Petrovići, Obosnik (poluostvo Luštica)

Kotor

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platmuni, Trsteno

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Stara Fortica, Kovačevići, Pržice, Područje oko tunela Vrmac, Kavač, Trojica, Crveni Brijeg, Mokra Ploča, Lovanja

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Šarena Gomila-Prčanj

Ulcinj

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Sutjel, Ćurke, naselje uz ulicu Majke Tereze, dio naselje Đeranje, naselje iza Doma zdravlja ulica 28 Decembar

-u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Brdela, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe,Pistula, Kolomza

Bar

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Belveder, Možura, Možura kamenolom, Možura deponija

-u terminu od 11:00 do 12:30 sati: korisnici naselja Utjeha,Petovaca Zabio, Paljuškovo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: korisnici u priobalnom pojasu ispod pruge u Žukotrlici (ul IV. proleterske brigade) i dio korisnika iznad pruge u Žukotrlici (ul. Br. 1)

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: dio korisnika u Barksom polju (područje Milanovog mosta, naselje ispod Volujice), Zaljevo ispod i iznad magistrale, Sveti Ivan, dio korisnika u Dobroj Vodi, Gornja Poda i tunel “Ćafe).

Budva

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Hotel Montenegro stars

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: MBTS WTE 1 (postrojenje)

– u terminu od 12:30 do 13:30 sati: MBTS WTE 2 (Komunalno)

-u terminu od 14:30 do 15:30 sati: dio naselja : Velji vinogradi,Feronova,IV Proleterska,Lazi,Babilonija,Kod Groblja,Žrtava Fašizma

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: TS O Splendid

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio Goražda

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30: naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica, dio sela Đulići

Plav

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Meteh

Rozaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Radetina

Gusinje

-u terminu 9:30 do 14:30 sati: dio Kruševa

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Lagatori, dio opštine Petnjica (korisnici koji se napajaju sa izlaza 0,4kV Paljuh)

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Školski centar (Gornji Mojkovac)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac, Rudnica, Donji Lepenac, Babića polje

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Velje Duboko, Višnje, Bojići

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pavino polje, Grančarevo, Stubo, Ivanje, Ličine – Korita, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Rakonje, Obrov, Njegnjevo – staro selo, Dobrakovo, Sutivan, Ravna rijeka, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Kruševo, Pripčići, Lješnica 3

Pljevlja

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Mijakovići, Velike Krće

Žabljak

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Suvodo

Šavnik

-u terminu od 09:00 do 15:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Seoca

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

