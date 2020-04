U utorak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u utorak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Naselje oko bivših Nikšićkih semafora, Pelev Brijeg, Ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića.

– u terminu od 08 do 17 sati: Močilo, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i repetitor Zatrijebač.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelouši, GSI, ZIP, dio Lazina,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip, Tomaševići, Povrhpoljina i Markovići(isključenja do 30 minuta)

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Kopito Petrovića i Šimšić.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ćafa.

– u terminu od 08 do 16 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat i dio Lazina (isključenja do 15 minuta).

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Donje Selo, Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Prisoje i Rokoči.

Bar

– u terminu od 09 do 15 sati: Potrošači sa Bjelila, Haj Nehaja i Svete Ćekle koji se napajaju sa TS Kotorska vrata (naizmjenična isključena u trajanju do 30 minuta).

– u terminu od 15 do 18 sati: Pod zgradom, Tomovići, ispod magistrale do parohijskog doma u Sutomoru koji se napajaju sa TS Priboj.

Tivat

– u terminu od 09 do 11 sati: Komat.

– u terminu od 09 do 14 sati: Marići, Bogunovo, dio Župe iznad magistrale.

Berane

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Selo Kurikuće.

Bijelo Polje

– u terminu od 10 do 16 sati: Stožer, Pripčići, Ostrelj, Kovren, Nedakusi, Vlah, Ribarevine i Medanovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: Međuriječje.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15 sati: Slatina.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do i Gačevića Dolina.

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati: Tušinja.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.