U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 22. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita,Ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila,Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića,Ulica Kozaračka i Zmaj Jovina

Tuzi

-u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

-u terminu od 10 do 15 sati: dio Gornjeg Milješa.

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati:dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine (kratkotrajna isključenja),dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići,dio Novog Sela.

Cetinje

-u terminu od 09 do 15 sati:Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci.

-u terminu od 08 do 14 sati:Dodoši.

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati:Dio Lukova,Dio Laza , dio Dragovoljića.

-u terminu od 08 do 16 sati:Laz.

-u terminu od 08 do 17 sati:Spila, “Zagora (Savino Brdo)”,Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo ,Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo ,Katunjani, Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči, Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati: Miljkovac

Ulcinj

-u terminu od 09 do 15 sati: Beogradsko naselje u Donjem Štoju(kod apartmana Buzuku), objekti kod solanskog puta (ispred auto servisa Ljajka)

Budva

-u terminu od 14 do 15:30 sati: dio naselja : Petrovca, 4 Juli.

-u terminu od 09 do 10 sati: Ben.Pumpa Europakt

-u terminu od 10 do 11 sati: Dio naselja : Reževići, Man.Reževići.

-u terminu od 11 do 12 sati: Dio naselja : Reževići, peratića Do.

-u terminu od 12 do 13 sati: Hotel AS

-u termiu od 13 do 14 sati: Dio naselja : Petrovac , Krš Medina.

Kotor

-u terminu od 08 do 14 sati:dio potrošača od Raškovog brijega do crkve, zgrada “Urbing” do Kavalina,dio potrošača od Oparenog brijega do Krive ulice.

Tivat

-u terminu od 11 do 12 sati:ul Nikole Tesel,ul Jedriličarska,ul Blaža Jovanovića,ul braće Stipanić,ul kapetana Marka Martinovića,Lepetani.

Herceg Novi:

-u terminu od 08:30 do 14 sati: Kameno, Ubli, Vrbanj, Mokrine, Lazarevići, Kosić, Kruševice, Petijevići, Bijelići, Dizdarica, Dugunja, Stanovčići, Mandići kod Crkve.

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati: Svrčak, Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči, Repaji.

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Donji Lepenac

-u termini od 08 do 13 sati:Lepenac-Cer.

-u terminu od 08 do 15 sati: Tutići,Gornji Lepenac,Feratovo polje,Pržišta,Jakovići.

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 14 sati: Zaton – dio naselja kod stare škole

-u terminu od 08 do 15 sati: Nedakusi.

-u terminu od 09 do 16 sati: Boljanina,Bistrica-centar,Sutivan,Zaton-stara škola,Zaton – Klinac,Muslići,Banje selo,Njegnjevo – novo selo,Lipnica,Lješnica,Pali,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava,Ribarevine,Kostići.

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Bojići, Sjerogošte,Bogutov do.

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Rovca,Dio sela Šekular.

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Zoriće, dio sela Gnjili Potok.

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Kalica-Opština Petnjica,dio sela Savin Bor

Plav

-u terminu 8:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke,Selo Mašnica.

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Ćosovica.

Pljevlja

-u terminu od 09 do 11 sati:Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč

-u terminu od 09 do 17 sati:Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Rabitlje.

Žabljak

-u termini od 09 do 17 sati: Suvodo

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Mala Crna Gora.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

