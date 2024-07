U utorak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 30. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Petrovići, dio Toka

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ćeklići

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Seoca, Krtine, Šljeme, Presjeka, Ul. Jezerska, Trebinjski put, dio Kapinog Polja, dio Kočana, Tehno Baza, dio Kočana, Ul.Krupačka, Kapino Polje, Studenca, Taložnik, NTC

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Daciće

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, dio Beogradskog naselja u Donjem Štoju

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio centra Štoja(ulica Rudaj i okolina)

Kotor

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Ljuta-centar

-u terminu od 10:30 do 12:00 sati: Ljuta – područje prema Kavalinu

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Knežlaz

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Risan- Bujevina, Manastir Banja, Perast, Dražin Vrt, Bajova Kula

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dašča Rijeka

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Mašte, selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

Mojkovac

-u terminu od 4:00 do 8:00 sati: cjelokupno područje Mojkovca.

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Selišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Polja, Krstac – Vukadinovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Gornja Rovca, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Lješnica, Lipnica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Medanovići, Babića brijeg, Ribarevine

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Strug

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Orlja

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Đurđevića Tara

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Mala Crna Gora

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

