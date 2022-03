U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 22. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Područje Kuča – Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Nik Maraš, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat, Repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Bijelog polja, Bistrice, Kula Bistrice, Kurilo, Željeznička stanica Zeta, Ponari, Regionalni vodovod i Vukovci

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio Dahne iza stovarišta Novi Volvox

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio Momišića – dio ulica: Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18. Februara, dio Donjih Kokotam Liša

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović, Đurović, Glavica, Baloče, Do Pješivački, dio Komunica

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići, Macavare, Javljen, Donje Čarađe, Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod-Morakovo

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Kruče Uvale

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Oćas, Bjeli Kamen, Bjelo brdo, Gola Glava, Tomba

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žukotrlica – Obala Šušanj i gornji dio iznad magistrale

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio naselja Markovići u blizini škole

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 9:30 sati: Bijela- centar, područje oko Dječijeg doma, područje oko škole

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bijela – Grabi, područje oko Vile Margot, Jačeglav

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: LJeševići

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Stari Grad- područje oko crkve Sv. Ozane

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Juškovića potok

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Stričine

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravni, Bare

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dragovića polje, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Redice

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Sutivan

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Stožer , Božovića polje, Donja Lipnica – Džafića brdo, Stožer 1, Žiljak-Ušanovići, Sokolac, Slijepač most – Pali, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Nedakusi, Voljavac, Njegnjevo, Jagoče, Lozna, Džukeljska jama

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Medanovići (dio naselja prema potoku)

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati. naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica

-u terminu od 11:30 do 14:00 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Ređžovići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Izvori i Vusanje

Berane

-u terminu od 9:00 do 9:30 sati: dio sela Šekular

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Poda i Anđželata

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

