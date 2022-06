U srijedu zbog radova na mreži isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 22. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, karaula Cijevna, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Gornji Kokoti, Gornja i Donja Vrbica.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Bregovi Mijovića, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče, Osredina, Ćelija Piperska, Zagreda, Ivanj Uba, Jablan i Dolovi Kovački.

– u terminu od 8 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

Cetinje

– u terminu od 9 do 15 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Gornjeg Polja, dio Brezovika, dio Rastovca, Vir, dio Vidrovana, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede, Miločani, Sjenokosi, Mljekara, Brod, Zavraca i Montekuk;

– u terminu od 8 do 15 sati: Golijsko naselje, dio Kličeva, Gornji Obljaj, ul. Hercegovački put, ul. Obalska, Jezerska ulica, Vukov Most, dio Kočana, Kapinog Polja i Bršno.

Kotor

– u terminu od 8 do 12 sati – Novo naselje i Krivošije (Dragalj);

– u terminu od 9 do 12 sati – Sveta Vrača (donji dio naselja);

– u terminu od 9 do 11 sati – dio Kavča prema Trojici.

Tivat

– u terminu od 8 do 09 sati: područje Donjeg Seljanova, ponte Seljanovo, šetalište Seljanovo, ulice Braće Stipanić, Blaža Jovanovića, Jedriličarska, Orjenska, Nikole Tesle, Neđeljka Đukića do kompleksa Porto Montenegro.

Bar

– u terminu od 8 do 14 sati – naselje Tomba.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – ulica 28. decembra(dio ulice od zgrade vatrogasne stanice prema pijaci);

– u terminu od 8 do 11 sati – dio ulice Hafiz Ali Ulqinaku i ulica 26. novembra kod marketa Idea.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo i Odžak (moguća kraća isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče i Kutuša.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva i Borovac;

– u terminu od 9 do 17 sati – Opština Šavnik.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Motički Gaj, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić i Provalija.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 14 sati – Dubovo;

– u terminu od 9 do 16 sati: Vrh, Tomaševo, Džukeljska Jama, Potoci, Čokrlije-Rajkovići i Osmanbegovo selo;

– u terminu od 8 do 14:30 sati – Godijevo-Pepeljci;

– u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac i repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Padež i Suva Gora.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 11 do 15 sati – područje opštine Mojkovac (isključivanje dijelova opštine u trajanju ne dužem od 45 minuta);

– u terminu od 8 do 17 sati: Kaludra, Ravnjak, Crna Poda i Dobrilovina;

– u terminu od 9 do 13 sati – Marića Luka (Papratine) i Gornji Lepenac.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Zabrđe.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – selo Zagrad;

– u terminu od 9 do 17 sati – planinski katun Jelovica.

Rožaje

– u terminu od 9 do 11:30 sati – Honsiće;

– u terminu od 12 do 14:30 sati – Plunca;

– u termiu od 10 do 13 sati – Donja Lovnica.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ribarska ulica, naselje Prekutnjice i Dreškovića mahala.

Gusinje

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Vusanje i Martinoviće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

