U srijedu isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 11. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabon (kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Vranića- dio ul. Boška Buhe, Đura Čagorovića, Vitolija Blečića, Krsta Popivode, Miloša Vuškovića i dio Dalmatinske ulice, dio Kakaricke Gore, dio ul.Radosava Burića i 27.marta (oko nakadašnjeg Samačkog hotela)

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: dio ul. Veliše Mugoše kod Ruske ambasade

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Brskuta

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: nekadašnji Dom JNA i dio oko njega

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Megran, Kosić, Farmont, MG grup, Mamućevina, Jastreb, Betonjerka, Koljat i dio Lazina, Šobajići, Donji Zagarač

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići

Plužine

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: “Unač, Repetiror , Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Praga

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ubla

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tupan, Klenak

Budva

-u terminu od 7:30 do 19:00 sati: dio naselja Čučuci

Bar

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Kompletno područje Ostrosa sa okolnim naseljima

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Zelenog pojasa uz magistralu, i potrošači kod Crvene plaže

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ada Bojana

Kotor

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Bujevina – dio potrošača, Banja, Perast, Dražin Vrt i Guskić

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Perast – područje od škole do izlaza prema Kotoru

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Škaljari – Duboki do (područje od “Obnove” prema Crvenom brijegu)

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Škaljari – područje oko crkve

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Baošići- Grabi-dio potrošača

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica

-u terminu od 12:15 do 13:00 sati: “Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Kuća Drinčića, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, Hotel Đoković”

-u terminu od 13:00 do 17:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Kuća Drinčića, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, Hotel Đoković (naizmjenična isključenja dalekovoda u trajanju do 45 min)

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ul. Omladinska, ul. Voja Đenisijevića, Zračak Nade

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ (moguća kratka isključenja dalekovoda na početku i završetku radova)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina, Jakupov Grob

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Premćani

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Novšiće, dio sela Velika

Rožaje

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Ređžović, selo Crnokrpe, dion sela Biševo, Razdolje, Binjoši, Grablje, Kačari, Blace

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Smolice

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Rečine, Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Jabuka, Bare kraljske i Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Grab Dauti , Potkrajci-Presteke , Žiljak, Tomaševo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Pašića polje, Grančarevo

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Ivanje škola, Mioče,

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Dobrinje

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Pašića Polje, Žurena, Brestovik, Potoci, Dubovo, Laholo, Kostići, Kaševari, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Zagrad, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Goduša, Godijevo, Ličine, Sipanje, Sušica, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Đalovići, Dupljaci

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Božovića polje

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ćetkovići, Donje Selo, Podbišće, Kovijanići, Pejovići, Gornje Polje, Feratovo Polje, Gacka, Asfaltna Baza, Kraljevo Kolo, Štitarica, Jezero

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.