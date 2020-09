U srijedu isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 16. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ceklinska ulica.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijava Rijeka, Brskut i Opasanica (kratka isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 09 do 18 sati: Veruuša, Karaula Mokra, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

– u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići.

Danilovgrad

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kosić, Jastreb, Mamućevina, Koljat i dio Lazina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Maljat, Kokotovac i dio Podglavica.

Nikšić

– u terminu od 08 do 12 sati: Ul. Partizanski put, Ul. Put pored Bistrice, dio Rastoka.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva.

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići.

– u terminu od 08 do 18 sati: Tupan, Klenak (Donji i Gornji), Crni Kuk, Zanuglina, Somina (Donja i Gornja).

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Plužina, Rosulja.

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Miloševići.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Orah.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulcinjske Krute i Gornji Kravari.

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: Hotel Mediteran.

– u terminu od 11 do 13 sati: Sukobin i GP Sukobin.

– u terminu od 13:30 do 15:30 sati: Gač.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Kotor- potrošači od Vatrogasnice do Gurdića, Morinj- centar i Rakite-gornji dio naselja i dio oko Aroma marketa u Škaljarima.

Herceg Novi

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Žvinje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naselja Taluma.

– u terminu od 11 do 13 sati: Područje Opštine Petnjica i seosko područje Police

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje, Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije, Lijeska 1, Lijeska 2, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana jela, Kameno polje, Dzukeljska jama, Barice škola, Reljin Kamen, Potrk, Obod, Grančarevo.

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

– u terminu od 09 do 12 sati: Prijelozi.

– u terminu od 09 do 15 sati: Rajkovići, Voljavac, Sutivan, Žuber, Pašića Polje i Potoci.

– u terminu od 12 do 15 sati:

– u terminu od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje, Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Uloševina.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: Dulovine, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Mateševo, Jabuka, Bare kraljske i Vranještica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14 sati: Martinovići.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, Dio sela Radmanci, Vrševo i Azane.

– u terminu od 11 do 13 sati: Područje Opštine Petnjica i seosko područje Police.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati (kratkotrajno): sela Kujevići, Plunca, Dautovići i Fejzići.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 09 do 16 sati: Kotlajići, Leovo Brdo.

– u terminu od 09 do 16 sati (moguća kraća isključenja): Gradac, Pupovići, Crnci, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 13 do 14:30 sati: Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Borje, engleske vikendice, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac, Pošćenski Kraj.

– u terminu od 11 do 13 sati: “Staro pazarište, supermarket Aroma, zgrade Mugoša, stambena zgrada Razvršje, profesorska i sindikalna zgrada, Pejov Do, Sportski centar, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Borje, engleske vikendice, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac, Bolnica, hotel Planinka, hotel Žabljak, ul. Narodnih heroja, Jakova Ostojića, Vojvode Mišića, dio trga, Durmitorskih ratnika, Junča Do, restoran Javorovača, zgrada sindikata, policije, naselje Klaonica, dio Mojkovačke ul., Arsenija Gagovića, Novice Cerovića, Ekonomija, Buljov Pod i dio ul. Njegoševe, pumpe na Crnom Jezeru, hotel Durmitor, Titova vila, zgrada Nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, hotel Jezera, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, Odmaralište Jelika, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, Zlatni Papagaj, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, dio trga durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, tržni centar i dio ulice Narodnih heroja, dio ul.Narodnih Heroja, Upravna zgrada Šik, Savin Kuk, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

– u terminu od 13 do 15 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 16 do 19 sati: Zgrada nacionalnog parka, naselje iznad hotela Durmitor.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.