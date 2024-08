U srijedu isključenja u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 14. avgusta , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Orasi, Gornje Mrke, dio Gradca.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ulica Skopska, Goce Delčeva.

– u terminu od 08: 30 do 09: 30 sati: Ulica 8 marta oko Titeksa, Nova ulica između ulica 8. Marta i Iva Vizina, Dio Dahne iza stovarišta Volvoks i Hemomont u ulici 8 marta.

– u terminu od 09 do 17 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat.

– u terminu od 09: 30 do 10: 30 sati: Hemomont, Ul. 8 marta oko Titeksa i nova ulica prema Ul. Iva Vizina, dio Dahne iza stovarišta Volvoksa, Montefarm, stara medicinska škola i oko nje i dio kruga KBC (Dječja bolnica) (moguća kratkotrajan isključenja).

– u terminu od 10: 30 do 11: 30 sati: Montefarm u Ul. Ilije Plamenca, dio Zabjela oko Krivog mosta prema Čepurcima, Ul. dr Vukašina Markovića (iza Delte), Ul. Arsenija Boljevića (iza i pored Delte), zgrade na Cetinjskom putu, naselje oko Kolektora i naselje oko bivših Nikšićkih semafora (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 11: 30 do 12: 30 sati: Zgrade u ulici dr Vukašina Markovića.

– u terminu od 12: 30 do 13: 30 sati: dio grada iza Delte (prema Krivom mostu).

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Forneti, Podanje, Klikovače, Komunice, Pirela, Rakočević, Darkvud, Klin Maks, Sađavac, Art Stone, Daljam i dio Grba (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 15 sati: Čakarević, Suk, dio Begovina.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oraovica.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: dio Šušunje.

Tuzi

– u terminu od 08 do 16 sati: Stadion Tuzi.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik i Štrpca.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Trsa.

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Bezuje, Vrošnica.

– u terminu od 09 do 14 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora, Mratinje Selo, Repetitor Mratinje.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Godinje, Donja i Gornja Seoce, Raduš, Krnjice, Lukići-Gornji Šestani, Đuravci Marstijepovići, Murići.

Ulcinj

– u terminu od 09 do 14 sati: Nova mahala, kod kružnog na vrh grada.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: dio naselja Autokamp, Vrbice, Opareni brijeg.

Herceg Novi

– u terminu od 07: 30 do 09: 30 sati: područje oko tvrđave Španjola.

Andrijevica

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Senožeta i dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i Tunel Tifran

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 12 sati: Centralni dio grada (ulice: Slobode, Živka Žižića, Tomaša Žižića, Tršova, 3. Januara, Muniba Kučevića, Lenke Jurišević, Muha Dizdarevića, Rista Ratkovića, Omladinska, Đorđija Stanića).

– u terminu od 09 do 13 sati: Distribucija, ŠIK ‘Lim’, Rasadnik, naselje ‘Gornji grad’, zgrade Tužilaštva i ‘Bomer’, Ulica ‘Radomira Medojevića’, Radnička ulica, Muzej, Nikoljac, Ribnik, Rogojevići, Obrov, Sportsdki centar, zgrade MUP-a i Fonda PIO, Tržni centar ETC.

– u terminu od 09 do 15 sati: Godijevo – škola.

– u terminu od 09 do 16 sati: Grab, Skočigorina, Drndari, Mahala, Ostrelj, Ravna rijeka – Majstorovina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Bliškovo, Pavino Polje, Draškovina, Kruševo, Ribarevine.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Žari – Vrela.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 10 do 12 sati: Gojakovići.

Gusinje

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: dio Kruševa.

Petnjica

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Godočelje, Laze i dio Lagatora.

Plav

– u terminu od 08: 30 do 14: 30 sati: Meteh, Jara i Babino Polje (Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Male Krće.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio ul. Kralja Petra, Opština Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul.Boljanićka, 4.Sandžačka, Kozaračka, dio ul.Lovćenske, Nikole Pašića, Vojni Logor, Dragićevića imanje i dio ul.Peđe Leovca, zgrada fakulteta, Ul.Boška Buhe, Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, Boška Buhe, zgrada iznad apoteke, Apoteka Risto Vukotić.

– u terminu od 09 do 16 sati: Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Marić Vukoman, Pilana Brašanac (moguća isključenja u trajanju od pola sata na početku i kraju radova).

– u terminu od 09 do 16 sati: Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, brenta Marić Vuko, Ranč-carina, Ranč.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14: 30 sati: Klanac.

– u terminu od 12 do 12: 45 sati: Pogoni: Autoservis, Dekor, Fabrika Mašinskih djelova, Tofi i Ibar Mont, Titeks i Kristal, Naselja: Zeleni, Žute Litice i Županjica, Sela: Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Redžovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje, Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Džudževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont, TV Repetitor, Hurije, Grahovo, Gornja Lovnica, DonjaLovnica, Bubovići, Klanac, Bašča, Sastanci, Lučice, Gržice, Ćosovica, Zloglavlje i Honsiće.

– u terminu od 12: 45 do 13: 30 sati: kompletno područje Rožaja.

– u terminu od 13 do 20 sati: DV 10kV -Izvodi-Naizmenično u trajanju ne dužem od 45 minuta.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Kovačka Dolina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

