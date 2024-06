U srijedu isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 26.juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 16 sati: Stambeno poslovni kompleks ACTON

-u terminu od 08 do 15 sati: Petrovići, Gornja Vrbica

Tuzi

-u terminu od 8:30 do 13 sati: Benzinska pumpa Radon Petrol,Muslimansko groblje i naselje oko groblja

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 18 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja), Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 07 do 15 sati: Suk, Osredina

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Bršno

Plužine

u terminu od 08 do 18 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 08 do 16 sati:Kovači

-u terminu od 08 do 14 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Bar

-u terminu od 5:15 do 07 sati: Potrošači na području Velikog Pijesak, Dobre Vode, Mrkovskog polja, Utjehe

-u terminu od 3:30 do 04 sati: Potrošači na području Starog Bara, Čeluge, Tombe, dio Barskog polja, Zaljevo, Kamenolom ZIB i PUT

-u terminu od 4:45 do 5:15 sati:Potrošači na području Velikog Pijesak, Dobre Vode, Mrkovskog polja, Utjehe

-u terminu od 4:00 do 4:30: Potrošači na području Starog Bara, Čeluge, Tombe, dio Barkosg polja, Zaljevo, Kamenolom ZIB i PUT

-u terminu od 4:45 do 5:15 sati:Potrošači na području Velikog Pijesak, Dobre Vode, Mrkovskog polja, Utjehe

Ulcinj

-u terminu od 08 do 12 sati: Dio nas. Donji štoj (kod BG Naselja)

-u terminu od 09 do 11 sati: Dio Centra Donjeg Štoja

-u terminu od 08 do 13 sati: dio naselja Đerane uz bulevar Teuta, kod servisa Kliko’,naselje ADE od mosta prema Račvi.

Kotor

-u terminu od 09 do 10 sati: Risan- centar, pjaca, Gabela, Gorica

-u terminu od 08 do 11 sati: Ljuta – dio potroača

Herceg Novi

-u terminu od 7:15 do 08 sati: Zelenika, Kumor,Bijela- Bjelska Vala

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Grahovo-Opština Rožaje(66 potrošača)

Plav 8:30 14:30 Sela:Meteh, Jara i Komarača-Opština Plav(128 potrošača).Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30: Naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa-Opština Gusinje

Berane

-u terminu od 10 do 12 sati:Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo-Opština Petnjica

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30: Dio sela Prisoja

Mojkovac

-u terminu od 10 do 12 sati Pobrsijevići, Stevanovac, Gojkovići

– u terminu od 09 do 15 sati: Crna Poda, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 08 do 15 sati:Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Gornja Rovca

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 16 sati:Draškovina, Nedakusi, Ličine – Korita

-u teminu od 09 do 16: Pavino polje, Ribarevine, Čokrlije

-u terminu od 09 do 17 sati: Rasovo – Rastoka

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 18 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak-Rt, Puzići, Plakali, Prehari

-u terminu od 08 do 12 sati: Dio ul. Podgoričke, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Ševari i Brdo, Velike Krće

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Godijelja Šavnik, Bijela

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

