U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 3. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 13 sati: naselje od Gorice prema Maslinama (uz magistralu), dio Zagoriča uz prugu kod Zlatičke šume i vodovod Zagorič (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 13 do 15 sati: dio Doljana – Ul. Mosorska, Kučki put, dio Murtovine – preko puta trim staze na Zlatici i prema Kučkom putu i dio Zlatice – dio stare Zlatice, oko stadiona Koma, oko škole, oko stovarišta, oko Volija i iza i naspram benzinske pumpe (moguća kratktorajna isključenja)

– u terminu od 8:00 do 15 sati:Petrovići

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja),Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Komunice, dio Novog Sela, dio Suka,Lužnica

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Dio Rastovca, Dio Gornjeg Polja, dio Vidrovana, Brod

Nikšić,Dio Vilusa,Bukovik

-u terminu od 09 do 10 sati: Ul. Danila Bojivića, Ul. V Proleterska, Staro Pazarište, Filozofski fakultet

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati: dio naselja iza kod piljare zajneli i iza Igmanskih zgrada

– u terminu od 08 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora

Bar

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Dio podrošača na području Marin Ploče

– u terminu od 7:30 do 15 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha)

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Muo- centar

Tivat

– u terminu od 8 do 12 sati: Kalimanj-područje oko “Sidra”

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni,Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica, Dio sela Trešnjevo.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Mašte, Dio sela Goražde

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Rodijelja – Brčve,Dobrinje,Čokrlije

– u terminu od 8:00 do 14:00 sati:Rasovo – Rasadnik

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Bare Kraljske

-u terminu od 08 do 15 sati: Drndari

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Crna Poda, Krstac – Šundek

-u terminu od 09 do 15 sati: Dobrilovina,Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

-u terminu od 10 do 13 sati: Žari – Brezovac

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Dosuđe-Opština Gusinje, dio sela Vrbica, dio sela Radmanci),Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica,-Opština, Kruščica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

Pljevlja Male Krće

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

