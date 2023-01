U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 25. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, UlicaPavla Mijovića, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina, 18. Februara, dio Drača- dio ul. Đečevića, Slobodana Škerovića, Vlada Martinovića, dio Dahne iza Montenegro Pumpe, Ulica Lješkopoljska i Dr.Anta Gvozdenovića

Zeta

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama, Donje Selo

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Baukovo u blizini Islamskog centra, Alkovića brijeg, Dobra Voda, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala Gorana, Nikezići, Velika Gorana, Pelinkovići, Metanovići, Kovačevići, korisnici na području Čeluga u blizini KIPS-a i pekare “Montenegro”, RAPEX-a, dio Barskog Polja i Milanovića., Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići, korisnici na području Miljanovog mosta, Gornjeg i Doljneg Zaljeva, Svetog Ivana i tunel Ćafe.

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Utjeha

Ulcinj

-u terminu od 3:00 do 6:00 sati: Đerane, Velika plaža, Donji i Gornji Štoj, Reč, Sv. Nikola i Ada Bojana

-u terminu od 3:00 do 6:00 sati: Kompletno područje Vladimira i Ostrosa sa okolnim selima

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: dio naselja Kruče pri magistrali

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Glavatičići, Zagora, Višnjeva,Krimovice, Platamuni

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dobrota Turist B-područje oko vile “Panonija”, Sveta Vrača- gornji dio naselja

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mojdež, Tijesni Klanac, Kulinovići

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Štitarica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Smira

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Crkvine, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Božovića polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Voljavac, Lješnica, Pavino polje, Grančarevo, Radulići

-u terminu od 10:30 do 12:00 sati: Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Ćukovac, Lješnica, Banje selo, Gornja Lipnica

-u terminu od 12:15 do 13:30 sati: Vinilplast, Lelo, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Njegnjevo, Oluja, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, MHasanbegovići, Mirojevići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kruščica

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:3 sati: selo Kralje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Gropa

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Šarkinovića Lakat

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

