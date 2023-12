U srijedu isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 6. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita, Dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske, Savske, dio Stare Zlatice, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Lutovačkih barjaktara i dio ulice Bratonožićke

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: dio Stare Zlatice

Podgorica/Zeta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: krug nekadašnjeg Titeksa, dio Dahne, Dajbabe i Botun

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito i dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Orje Luke, Pištet

Podgorica/Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mali Brezovik, dio Gornjeg Polja, dio Vidrovana, dio Rastovca, Bobotovo Groblje, Baljački Do, Vitalac

Budva

-u terminu od 13:00 do 14:30 sati: Seoce, Prijevor, dio topliškog Puta

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: dio naselja Kodre i Ulcinjskog polja uz Solanski put

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Runje (Ostros), dio naselja Dubrava, ul.126 do ul 131

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Mišići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Komgrapovih zgrada, i dio Lamela

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Tucanje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca, Lisijevo Polje, Selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kralje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Dacići , selo Fejzići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kaludra, Gojakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trmanje, Bojići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Redice

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ravna rijeka, Majstorovina, Crhalj

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Slijepač most – Bojišta, Potkrajci, Rakonje – Crnionica, Zaton, Medanovići, Rasovo, Kovren

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS