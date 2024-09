U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijeda 11. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Mosor, dio Zlatice, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje iza Škole Sutjeska, ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade, Vladike Danila, dio Donje Gorice-Kolovrat, ulica Pavla Mijovića, Momče, dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline

Zeta

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Srpska, dio Cijevne, Ljajkovići, Mitrovići i Mahala

Tuzi

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Gojčaj, Rokšped – Vuksanlekići, Vuksanlekići, dio Sukuruća, dom kulture i crkva u Sukuruću, Kodrabudan, Dreševići i Podhum

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ramza Ćafs, Drume, Vitoja, Božaj, granični prelaz i carina Božaj, Kremza, Spinja, Skorać, Barlaj, Helnica, Nabom i Traboin

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Osredina, Stanjevića Rupa

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ćafa, Počijevka

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pišče

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Baljački Do, Vrzipov Do, Rubeža, dio Oštrovca

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kuta

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio potrošača u ul. Popa Dukljanina (zgrade 3A, 3B, 3C, 3D)

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ulica Jovana Stojanovića stambene zgrade ulazi broj: 6, 8, 10 i 12; i Ulica Dinastije Petrovića stambena zgrada ulaz broj: 4 , Stambene zgrade sa ulazima broj: H 21, H 22, H 23, H 24, I 28 i I 29 (Stomatološka Ordinacija”Vita-Dent”,Veterinarsta “Popović, Narodna Kuhinja, Notar Pavlović Svetlana, Kozmetički saloni “Sany Port”, Berber 66Nikola, Pet Shop Fenix, yoga Studio, Multiprinr)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: centar Štoja

Kotor

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Glavati-Prčanj

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Muo- centar

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Žlijebi, Ubli Vrbanj

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Sutorina, Granični prelaz”Debeli Brijeg”, Beci, Prijevor, Šćepoševići, Lučići

Tivat

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Mrčevac II

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Žekovo -Gradiošnica

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Bradaševo i Bradaševo II

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Obala Filipa Miloševića, Ulica od palaca, Ulica od rogača

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Mijakovići, Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka , Borova

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dobrilovina, Polja

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Javorje, Ckara

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Gojakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Padež

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Pećarska, Mojkovačka ulica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bliškovo, Pavino Polje, Draškovina, Ribarevine, Kruševo, Gornji Mojstir, Lješnica, Lipnica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žaljevo, Ostrelj, Ravna rijeka – Majstorovina, Zaton

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Kičava

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Kuti, dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Lagatore, selo Laze, selo Godočelje

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Meteh,Jara i Komarača – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Murina

Rozaje

-u termiu od 9:00 do 14:30 sati: selo Paučina

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

