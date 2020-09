U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 02. septembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, Nabom, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: područje Lješanske nahije- Barutana, Goljemadi, Begova glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje, Pelinovo, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja, dio Tološa- Ceklinska ulica, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i ul.Trifuna Đukuća, ul. Džordža Džeksona, dio Tološa- naselje preko puta Volija prema Bloku 9, dio Donje Gorice-ul. Raka Mugoše

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Dio Vranića, zgrada Ave Marija na uglu ul. Novaka Miloševa i Marka Miljanova

Danilovgrad

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio Novog Sela, Suk, Mamućevina, Begovine, Plana, Strahinjići, Kovinić, Dobri Do

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Forneti, Podanje, Klikovače, Grbe, Daljam i Komunice, Clean Max

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Kuline, Podglavice, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Burum, Most Radovića, Prentina Glavica, Pištet i Srednja Glavica, firma Šišković Martinići

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Jelenak, Klanica,Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Međice, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba, Jablan, Jama Žarića

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dodoši

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići,Očinića Poljane, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Praga, Carine, Glušje Selo, Liverovići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, Bijela Vrata, Cerovačka Glavica, Zlatna Strana, Dubočke Gornje, Pećinovac, Krtine, Šljeme, Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubla, Crnodoli

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Vrbanj

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šas

-u terminu od 8:00 do 8:45 sati: Pinješ (dio naselje u blizini groblja)

-u terminu od 12:00 do 12:30 sati: Štoj, Sveti Nikola i Ada Bojana i plaže od Kopakabane do ušća Bojane

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: naselje Sustaš

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dobrodole, dio sela Vrbica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vojno selo,sela Budojevice i Hakanje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kruševo

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Đuranovića Luke

-u terminu od 12:00 do 14:30 sati: dio gradskog jezgra opštine Rožaje

-u terminu odd 7:30 do 18:00 sati: selo Bać-Donji dio sela u blizini Đžamije

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Siga, Stevanovac, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojakovići, Osredina, Crvena lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Itralkom, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Andrijevo, Bogutov Do, Cerovica, Jasenova, Liješnje, Međuriječje, Ocka Gora, Mrtvo Duboko, Velje Duboko, Smolice, Trešnjica, Višnje, Bulje, Rovca, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Srđevac, Nedakusi, Kostići, Žiljak, Brzava, Donja Lipnica, Nikoljac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Pavino Polje, Krstače, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Skočigorina, Drndari, Grančarevo, Ujniče, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Čokrlije, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela, Barice

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Smrčevo brdo, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Englezi, Borje, engleske vikendice, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac, Pošćenski kraj, Rudinovača

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.