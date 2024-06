U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 05. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Bezjovo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Potkraj Šaranovića, Mandići, dio Komunice.

– u terminu od 07 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 17 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Prekića Polje, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gradačka Poljana, Gvozd, Kuside.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Duba.

Bar

– u terminu od 10 do 14 sati: Nišice, Marin Ploća, Pod Glavicu.

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 15 sati: Ulica 13. jula i ulica Sava Bajkovića.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe, Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Goražda i dio Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Ribarevine.

– u terminu od 09 do 16 sati: Medanovići, Rasovo, Ravna rijeka, Čokrlije, Njegnjevo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Jablanovo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Smrčje, Sela, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Crna Poda, Dobrilovina.

– u terminu od 10 do 12 sati: Gojakovići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Trpezi, selo Kalica

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Velike.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Komarača, Meteh, Jara i Babino Polje (kratkotrajna isključenja DV 10 kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Bolnica, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade u naselju Kupusište, pumpe za vodu na Bogiševcu, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, Nikole Pašića – moguća isključenja u trajanju do 60 min u više intervala.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Đurđevića Tara, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Njeguš.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Brajkovača, Bare Žugića.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS