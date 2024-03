U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 6. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu do 8:00 do 17:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat, Karaula Poprat, Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke, Korita

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Ulica Generala Save Orovića, Dio Buruma, Ulica Iveze Vukova-Kučki Put, dio Ulica Vojvode Vasa Bracanova, Rehabilitacioni Centar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Zlatice oko Stadiona Kom, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Podgorica / Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00s sati: Benzinska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje

Danilovgrad

-u terminu od 8:00d do 15:00 sati: Kuline, dio Podglavica, Krečana, Šišković, Most Radovića, Monte Technology, Kiro Radović, Srednja Glavica, Pištet, Prentina Glavica, Ciglana, Fabrika Stanova i Burum (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lije, Stanjevića Rupa, Luke, Jelenak, Kula Lakića, dio Komunice, dio Novog Sela 1

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja)

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Laz, dio Vilusa, Dolovi, Bobotovo Groblje, Bukovik

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Đerane iza tehničkog pregleda Klikos, dio naselja Kolomza, Repetitor Možura, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), na području naselja Sozine

Kotor

-u terminu od 10:00 do 11:30 sati: Grbalj-IndustrijskaZona, Dub, Nalježići, Pelinovo, Odže, Pipoljevac, Mirac, Čavori, Koložun

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Krivošije, Ledenice, Unijerina, Knezlaz, Jelov Do, Malov Do, Crkvice, Dragalj

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Sveta Vrača

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Grbalj -područje oko tunela “Vrmac”

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kačapore

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Novšiće, dio sela Meteh

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio sela Bogaići Kratkotrajno isključenje

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica, selo Godočelje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: naselje Begluci, Dom Kulture i dio sela Dosuđa

Berane

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: sela Crvljevine, Skakavac, dio sela Budimlja

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bistrica, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Krstac – Šundek

Kolašin

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Manastir Morača, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Dugi laz, Starče, Dragovića polje, Ljevišta, Bojići, Redice, Bare, Đuđevina, Drijen, Podi, Prekobrđe, Ulica, Uljari

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Vrujca, Ravni

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Durutovac-Lokve

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Čampari, Gornji Mojstir

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Osmanbegovo selo, Rakonje, Dobrinje, Čokrlije

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

