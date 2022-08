U srijedu isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 31. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Lijeva Rijeka, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Odmaralište Veruša, Opasanica, Pajkov Vir, Pilana Veruša, Ubogi Do i Uvač (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Slacko, Širalija i Gomilice;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio stare Zlatice i Primorska ulica.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Farmont, Kokotovac, Koljat, Kosić, Lazine, Maljat, Megran, MG Group, Podglavice, Šume Bećirovića i Sušica (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Kosića, Jastreb, Mamućevina, Lakat i dio Studenog.

Cetinje

– u terminu od 8:30 do 10 sati – pumpe Podgor i Višnjica;

– u terminu od 8 do 16 sati – Petrov Do.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – Javljen.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Brezna i pilana „Brezna“.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 13 sati: Donji Rastiš, Curanovići, Lolovići i Gornji Rastiš;

– u terminu od 8 do 14:30 sati – dio naselja Salč.

Bar

– u terminu od 9 do 13 sati – Dubrava 2;

– u terminu od 9 do 12 sati: Oćas, Bijeli kamen, Gola Glava i Bijelo Brdo.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati – Glisnica;

– u terminu od 9 do 16 sati – Kosanica.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati – Vukodo.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva i Borovac.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Lješnica, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Džukeljska jama, Voljavac, Potoci, Radulići i Njegnjevo.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Vladoš.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 15 sati – Feratovo Polje (Trnovača);

– u terminu od 9 do 13 sati – Štitarica I i Donja Poda;

– u terminu od 8 do 15 sati – Razboj.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Sinanovića Luke;

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Razdolje.

Petnjica

– u terminu od 7:30 do 18 sati – dio sela Radmanci i Lješnica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 , dio naseljaTaluma, Budimlja, Mašte i dio sela Goražde;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – dio sela Goražde.

Plav

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Gornja Rženica.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – planinski katun Štavna.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

