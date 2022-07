U srijedu isključenja struje u više gradova

Obavještenje o planiranim prekidima za 06. jul

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 06. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8:30 do 13 sati – Zgrada PIO na Bulevaru Ivana Crnojevića;

– u terminu od 9 do 13 sati – područje Kuča: Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Roždec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj;

– u terminu od 8 do 15 sati: Dahna, Dajbabe i Botun;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Vrela, dio ulica: Braće Ribara, Georgi Dimitrove, Branka Radičevića, Marka Mašanovića, Alekse Šantića, Španskih boraca, Ivana Gorana Kovačića, 1. maja i Koste Racina;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Momišića, dio ulica: Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina i Baja Pivljanina;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Donjih Kokota i Jasika.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Dolovi Kovački, Oraovica, Lužnica, dio Studenog i Podglavice.

Tuzi

– u terminu od 8 do 12 sati – dio Tuzi: Nove Tuzi, dio Tuzi prema Rokšpedu (korisnici u blizini marketa “Mario”, SMŠ “25. maj”, Rruga 28 Nentori), Milješ, vodovod Milješ, Dom zdravlja, Robna kuća, zgrada Opštine i naselje u blizini, Dom kulture, Željeznička stanica i Stare

Tuzi

(moguća kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 12 sati – dio Dinoše.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Vidov Potok, Trebješka ulica, dio naselja pod Trebjesom, Bulevar 13. jul, ul. Školska, Mali Most, dio Kličeva, ul. Gračanička, ul. Trgovačka i Vilusi.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Mratinje selo i repetitor T-mobile.

Kotor

– u terminu od 8 do 12 sati – Krivošije (Unjerina);

– u terminu od 8 do 09 sati – Stari grad (od Trga od oružja do crkve Sv. Nikole);

– u terminu od 8 do 11 sati – Školski centar, OŠ ” Savo Ilić” i okolno naselje;

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati – selo Odžak (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Petine i Kosanica.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva i Borovac.

Žabljak

– u terminu 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija i Borje.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Tomaševo, Nikoljac, Potoci, Čokrlije-Rajkovići, Osmanbegovo selo i Vrh;

– u terminu od 8 do 14:30 sati – Radulići;

– u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac i repetitor ‘Kurilo’;

– u terminu od 9 do 14 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo i Stožer.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora i Vranještica;

– u terminu od 8 do 15 sati – Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 17 sati – Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari;

– u terminu od 9 do 15 sati – Zaboj i Crvena Lokva.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Seoce, Gornje Luge, Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Goražde;

– u terminu od 10 do 18 sati – planinski katun Jelovica (povremena isključenja u navedenom terminu).

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Donja Lovnica.

Gusinje

– u terminu od 9:30 do 14:30 sati – selo Kačanik i dio sela Kruševo.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

