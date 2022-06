U ponedjeljak zbog radova na mreži isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 13. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Zabjela – dio ulica Dušana Milutinovića i Pera Počeka

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: nekadašnji vojni magacin u ulici V proleterske brigade uz prugu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulice Balšića, dio Maslina – dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića i Stefana Mitrova Ljubiše, dio Zlatice – potrošači u blizini restorana “Smederevo”, Beri

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Koljat

-u terminu od 7:00 do 10:30 sati: Dolovi Kovaćki

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Bata, Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Brankov Krš, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do, Vulaši, Velestovo, Bajramovica i Markovina

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Broćanac (Viluški), Bršno, Dragovoljići, Risji do, Ploča Dragovoljska, Laz, Rudnik Bunići, Ćipranić TS, Gornje Dubočke

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio sela Litine

-u terminu od 9:30 do 13:00 sati: Tunel Sozina na 30 min

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Briska Gora

Budva

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: naselje Prtizanski put

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Stari Urc i naselje oko ljetnjeg bazena

Herceg Novi

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati. Mojdež, Kulinovići, Tjesni klanac

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Topla oko jadranske magistrale, od semafora ka igalu, Tatar bašta, Petlja, Igalo kratkotrajni prekidi

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Ulice:Oslobođenja i Jaha Kurtagića i Naselje u blizini centralne Đžamije

Plav

-u terminu od 8:30f do 14:30 sati: selo Jara

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kaludra

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Gornji grad, Lipnica, Voljavac, Sutivan, Cerovo 2, Pavino polje, Livadice, Jabučina, Pavino polje

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Sipanje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Ski centar 1600, Repetitor ‘Zekova glava’, Gradilište ‘Tunel Klisura’

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bare

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Podbišće-Donje selo

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Pržišta

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Donja i Gornja Bukovica, fabrika vode ”Diva” u Donjoj Bukovici, Borovac, Opština Šavnik, zgrada Policije, JU ”Obrazovni centar” Šavnik, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, fabrika vode u Gornjoj Bukovici, Boan, Tušinja, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Štičije, Bare

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija,

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Kakmuže

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

