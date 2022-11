U ponedjeljak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 28. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Zagoriča oko TS Podgorica_1, Rogami, Vranjske Njive, Miletine Njive, dio Veljeg Brda, dio Pričelja, Radevići, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Liša, Baći, Vukovići, Straganica, Zavala i Radeća

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Farmaka, Ulica Orjenska, Savska i Balkanska

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Donje Selo, Lakat

Plužine

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane , Zakamen

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice, Tara-Grab

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, Velimlje, Dolovi

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Pistula, Gač i dio naselja Kolomza

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Tomba

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: naselje Dubrava iznad magistrale od ulice 106 nadalje

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Jugodrvo-Čikić

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Morinj

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Zlatne Njive, Mečerov Brijeg

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Autokam -zgrade “Bereg invest” i naselje oko njih

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj-centar

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: područje oko Španjole

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Ćosovica

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Velika

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, uže gradsko jezgro Petnjice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Štitare

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Gornje Luge

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Tutići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari, Brezovac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Raičevine, Bulje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ličine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Malo polje – Rakonje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ravna rijeka – Majstorovina, Nedakusi, Ribarevine, Žurena, Cerovo 2, Grančarevo

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Smrčevo Brdo, Merulja

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Bare Žugića

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.