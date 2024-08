U ponedjeljak višesatna isključenja struje zbog radova na mreži

U ponedjeljak će, zbog planiranih radova na mreži, bez struje ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 11 sati: Zelenika – uz magistralu i uz Dajbabsko brdo i Dajbabsko brdo (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 08 do 15 sati: Petrovići.

– u terminu od 09 do 17 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat.

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Naselje iza restorana “Internacional” i južna obilaznica (moguće kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 14 do 15 sati: dio oko Roki Pistolata u Ul. Vojislavljevića, škola “1. jun”, dio oko nje i dio između nje i Ul. Vojislavljevića, zgrada KAT-a, dio Zabjela oko marketa Idea u Ul. Ilije Plamenca, dio preko puta Zabjelske Vektre, prihvatilište i dio oko njega (moguće kratkotrajno isključenje).

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Lužnica, dio Komunice.

– u terminu od 08 do 10 sati: Oraovica.

– u terminu od 08 do 12 sati: Ćafa.

– u terminu od 08 do 16 sati: Crvena Paprat.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08 do 17 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

Cetinje

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio Rijeke Crnojevića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Stubičko Međeđe, Seoca.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Seoca.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: desna strana Ade prema Ušću.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma (Potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Talum 2) i Tunel Tifran.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Šarčevići – Vrh.

– u terminu od 09 do 11 sati: Konatari.

– u terminu od 09 do 16 sati: Dubovo, Crhalj, Goduša, Ivanje, Ivanje, Godijevo – Cekule, Rasovo, Ribarevine, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Vrh, Korita.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež, Gornja Rovca.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 16 sati: Bistrica, Štitarica, Stričina.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Kruševa.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ponor, Sela:Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 12 sati: Krejino Vrelo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Male Krće.

– u terminu od 09 do 18 sati: Orlja.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Lučice.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Mala Crna Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Sirovac.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS