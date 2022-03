U ponedjeljak višesatna isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 28. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio ulice Balšića prema Bulevaru Ivana Crnojevića i dio ulica Hercegovačke, Beogradske i Marka Miljanova;

– u terminu od 8 do 15 sati: Uvač, dio Donjih Kokota i Han Garančića.

Cetinje

– u terminu od 8 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Bobija, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 16 sati – Drušići i Prevlaka.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Kuta, Zagrad, Oblatno, Raspuće, Trešnjica, rudnik „Zagrad“, Donje Čarađe, dio Grahova oko hotela i Macavare;

– u terminu od 8 do 14 sati – dio Kličeva.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati: Goransko, Okrajci, FEP, Pivski manastir, Podprisoje, Gornja Brezna i Lug.

Herceg Novi

– u terminu od 7:30 do 11:30 sati: korisnici oko Kanli Kule prema Autobuskoj stanici, kao i ulice Sima Matavulja, 10. hercegovačke i dio područja u Starom gradu;

– u terminu od 8 do 09:30 sati – Bijela (područje u okolini hotela „Delfin“).

Kotor

– u terminu od 9 do 12 sati – Grbalj – Lješevići;

– u terminu od 9 do 13 sati – Krivošije – Dragalj i Ljuta (centar) i dio prema Orahovcu;

– u terminu od 9 do 09:30 sati – zgrade Pionir, naselje prema Kotoru i trećem putu, iznad magistrale;

– u terminu od 9:30 do 10 sati – Studentski dom i okolno naselje.

Bar

– u terminu od 9 do 14 sati: Oćas, Bjeli Kamen, Bjelo Brdo, Gola Glava i Tomba;

– u terminu od 9 do 13 sati: dio Makedonskog naselja u blizini restorana “Banjalučki ćevap” i naselje Partizanski put.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 14:30 sati – dio naselja Kruče uvala.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Jabučina, Pavino Polje, Nedakusi, Gorice (nova TS), Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Medanovići (dio naselja do potoka), Cerovo, Mojstir, Kradenik, Lisičine, Livadice, Cerovići – Muslići, Dobrinje i Brzava;

– u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac i repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Selišta, Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Smolice, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Vlahovići, Gornja Rovca, Bogutov i Jasenov Do, Trmanje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, repetitor RDC-a, Velje Duboko, Cerovica, Bijeli potok i Gornji Pažanj;

– u terminu od 8 do 16 sati: Oćiba, benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja i Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 14 sati: Gornji Mojkovac, Razboj i Lojanice.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati – Odžak (mogući kratki prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 9 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići i Plansko.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj – Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica i Borovac.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio naselja Suho Polje.

Plav

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Racina ulica, Ribarska i Jezerska ulica.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte, dio sela Goražde i dio sela Donja Rženica.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – Poda i Andželata.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

