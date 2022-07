U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 11. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: Dahna, Dajbabe i Botun;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Momišića (dio ulica: Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina i Baja Pivljanina);

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Donje Gorice: ul. Pavla Mijovića, Zlate Raičević, Vojina Popovića Španca, Filipa Radičevića, Arhonta Petra i dio ul. Rista Ratkovića i dio Donje Gorice uz obalu, u blizini sportskih terena;

– u terminu od 8 do 15 sati: Milunovići i Han Garančića;

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Tološa (dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića);

– u terminu od 8 do 15 sati – zgrada na uglu Moskovske ulice i Bulevara Svetog Petra Cetinjskog (prekoputa Maxim zgrade).

Danilovgrad

– u terminu 9 do 11 sati: područje grada Danilovgrada, Jelenak, Klanica, Farma koka, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Donje Selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj Uba, Jablan, Pješivci, Bogićevići, Lalevići, Veleta, Rova, Brijestovo, Sretnja, Mosori, Frutak, Kujava, Rsojevići, Orja Luka, Vinići, Zagorak, Tunjevo, Viš, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šabajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Grlić, Ćurilac, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev Krst, Gornji i Donji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići, Branelovica i Zagreda, Velje Polje, Pažići, kao i preduzeća GSI i ZIP;

– u terminu od 9 do 13 sati: Glava Zete, Slap Zete i Dobro Polje;

– u terminu od 8 do 15 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović;

– u terminu od 8 do 15 sati: Fabrika sira, Stologlav, Šampinjoni, Markovo Kopito, Grupo market, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Stanić, Lakat, Iverak, Donji i Gornji Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Seoca, Radovče i Ćelija Piperska (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Osredina i Bregovi Mijovića, Dolovi Kovački, Oraovica, Podglavice i dio Studenog.

Cetinje

– u terminu od 9 do 14 sati – dio Dobrske Župe;

– u terminu od 9 do 17 sati – Kosijeri.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati – Riđani i Javljen.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Bezuje i Borkovići.

Kotor

– u terminu od 9 do 10 sati – Perast (od škole do izlaza prema Kotoru, kao i Dražin Vrt i Guskić);

– u terminu od 8 do 11 sati – Mečerov brijeg i dio Tabačine prema Mečerovom brijegu;

– u terminu od 8 do 12 sati – Krivošije (Unjerina);

– u terminu od 9 do 11 sati – Radanovići do škole.

Budva

– u terminu od 8 do 14:30 sati – naselje u blizini Tehnomax-a kod novog kružnog toka.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 17 sati – selo Odžak (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 9 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče i Kosanica.

Žabljak

– u terminu 9 do 17 sati – Vrela i Borje.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Njegnjevo, Stožer, Gornji grad, Lipnica, Kovren, Voljavac, Pavino Polje, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Cerovo i Jabučina;

– u terminu od 8 do 15 sati – Negobratina;

– u terminu od 9 do 17 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex i repetitor ‘Kurilo’.

Kolašin

– u terminu od 11 do 11:45 sati – područje napajanja TS 35/10 kV Manastir Morača (Rovca, Prekobrđe, Manastir Morača, Gornja Morača, Međuriječje, Mioska i Crkvine);

– u terminu od 11:30 do 15:30 sati: Drijenak, Fak, Industrijska zona Bakovići, Plana, Blatina, mHE Bistrica, Lipovska Bistrica, Migalovica, Lancer i Lipovo;

– u terminu od 8 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Tunel ‘Klisura’, Bazna stanica, Žičara, Ski centar 1600 i repetitor ‘Zekova glava’;

– u terminu od 8 do 15 sati – Jabuka.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari i Dobrilovina;

– u terminu od 8 do 15 sati – Donja Polja.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – planinski katun Trešnjevik i selo Kralje.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i djelovi sela Goražde i Šekular.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Tucanje.

