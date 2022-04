U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 04.aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podstrana

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Do Pješivački, Baloče

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Javljen

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Grbalj – Lješevići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Kruče Uvale, dio naselja Đerane u blzini “Kliko Company”

Bar

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Čeluga i Milanovići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Tomba

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Razboj, Lojanice, Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornji Mojkovac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bijeli potok, Selišta, Cerovica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Pažanj

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lipovo

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Jabučina, Pavino polje, Nedakusi, Gorice (nova TS), Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Medanovići (dio naselja do potoka), Cerovo, Cerovo 2, Mojstir , Kradenik, Lisičine, Livadice, Cerovići – Muslići, Dobrinje, Brzava

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Pošta, zgrada ispod ‘Foruma’, Tršova ulica (do Prve banke) i ulica Lenke Jurišević

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

Žabljak

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Njegovuđa Baza, Aluga, Vrela, Rasova, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati: dio sela Vrbica

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Đulići, sela Poda i Anđželata

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Višnjevo

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Besnik.

