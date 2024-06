U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 07 do 19 sati:Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet i Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota i Šteke, dio Podstrane, benzinska pumpa Vuk Petrol i hangari uz magistralu

-u terminu od 08 do 09 sati: dio Bloka 6 – zgrada pored ruskih kula, dio Bloka 9 – kvart između ulica Đoka Miraševića, Vlada Ćetkovića i Slovačke, dio Tološa – dio Ul. Boška Buhe sa sporednim ulicama (prema Vranićima) i Vranići

-u terminu od 09 do 11 sati: dio potrošača Ulica Partizanski Put (oko Ekoplanta)

-u terminu od 08 do 15 sati: Kami, Petrovići,dio Brskuta

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 18 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja), Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 07 do 15 sati: Suk,Osredina

Nikšić

-u terminu od 08 do 16 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do

-u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Seoca

Plužine

-u terminu od 08 do 18 sati:Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Dapsići

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Plunca

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Prisoja

Mojkovac

-u terminu od 09 do 14 sati: Donja Štitarica, Krstac, Šundeci

-u terminu od 09 do 15 sati:Podbišće

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Padež,Gornja Rovca

Bijelo Polje

-u terminu od 09 do 16 sati:Pisana jela,Bioča,Vrh, Kneževići,Ribarevine

-u terminu od 09 do 12 sati:Sutivan

Kotor

-u terminu od 08 do 11 sati: područje od hotela “Porto In” do stadiona

Herceg Novi

-u terminu od 09 do 10 sati: naselje Lalovina – ispod i iznad magistrale

Bar

-u terminu od 9:30 do 13 sati: Potrošači na području Marin ploče

-u terminu od 8:30 do 09 sati: Potrošači koji se napajaju iz Čeluge 2

Ulcinj

-u terminu od 08 do 13 sati:dio naselja Đerane uz bulevar Teuta, kod servisa Kliko’s

-u terminu od 08 do 12 sati:dio donjeg Štoja od centra prema O.Š.”Marko Nuculović”, Kodre Dakine, Reč

-u terminu od 09 do 13 sati:Gornji Štoj, Ada Bojana

Pljevlja

-u terminu od 08 do 09 sati: Komini, Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže – moguća isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 09 do17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 09 do 15 sati: Naselje Potrlica, Romsko Naselje, Trlica, Repetitor Tvrdaš

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati:Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati:Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS