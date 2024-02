U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 26. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: UlicaMašana Božovića, Luke Gojnića i Kraljice Jakvinte, Kupusci, Rokšped i naselje oko Rokšpeda, Škola Tuzi i naselje oko Škole, Obala Ribnice u blizini škole na Draču.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Ulica Neznanih Junaka.

Podgorica/Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

– u terminu od 08 do 17 sati: Velje Brdo, dio Rogama, firma Eminent, Stanić, Pričelje, Donje Šume, Grupo Market, Markovo Kopito i Šampinjoni.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 18 sati: Glava Zete, Mandići, Dobro Polje, Slap Zete.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Komunice.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Povija, dio Vilusa i Kuside.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Mratinje, Repetitor Mratinje.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), potrošači na području Mikovića, Orahova, Dupila, Popratnica, Braćena, Dabovića, Komarna, Trnova, Gađi, Šiševića kao i vodovodan postrojenja u Orahovu (Bunari 4, 5, 6 i Bunari 7, 8, 9), potrošači na području Virpazara (grad), Zabesa i Boljevića.

– u terminu od 10:30 do 14:30 sati: potrošači na području Velikog Pijeska iznad magistrale.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:45 sati: naselje Đerane uz bulevar Teuta kod tehničkog pregleda Klikos.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kolomza, dio naselja Zoganje, dio naselja Pistula, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Risan -Stara Slanica.

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Njegoševa ulica, područje oko stare Livnice.

– u terminu od 09 do 13 sati: Lastva Grbaljska -dio potrošača.

– u terminu od 10 do 13 sati: Dobrota-područje oko crkve Sveti Matija.

Tivat

– u terminu od 09 do 14 sati: Seljanovo- područje oko Makedonskog odmarališta, Seljanovo Gornje.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Topla 3-područje oko Crvenog Krasta i “Ognjišta”.

– u terminu od 09 do 12 sati: Igalo-područje oko hotela “Tamaris”.

– u terminu od 11 do 13 sati: Igalo, Područje na potezu od Graničnih prelaza Debeli Brijeg i Kobila do Tople.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Trešnjeva, Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dragosava i dio Goražda.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Kostići, Laholo, Femića krš.

– u terminu od 09 do 16 sati: Vrh, Bioča, Rakonje, Nedakusi, Čokrlije, Kruševo.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Jabuka, Durutovac-Lokve, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Podbišće.

– u terminu od 09 do 15 sati: Donja Štitarica.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Višnjevo i dio Kruševa.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

