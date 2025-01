U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Staniseljići.

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: Dio ulice II crnogorskog bataljona, dio ulice Trifuna Đukića i dio Piperske ulice.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ulica 4. jula i Ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa.

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Zgrada pošte na Zagoriču i naselje oko nje.

– u terminu od 11:30 do 13:30 sati: veći dio Zagoriča – između Ul. Piperske, željezničke pruge, Ul. Nikole Tesle, Ludvika Kube, brda Gorice, škole i vrtića Mali Princ (moguće kratkotrajno isključenje).

Podgorica / Zeta

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Donji Kokoti, farma Radinović, Montkarton, Lekići i Grbavci.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Filendara, dio Komunice, dio Vučice.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Dodoši.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio Žirovnice, Ul. Buda Tomovića, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Trebješka, Bulevar 13. Jul, dio Mrkošnice, mali most-Kličevo.

– u terminu od 08 do 15 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

– u terminu od 08:30 do 10 sati: Ul. Rifata Burdževića, Ul. 141, Ul. 144, Ul. Žikice Jovanovića, Ul. Ilije Milovića, Ul. VII Crnogorske, Ul. 18. Septembar, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselja Buda Tomovića, Pjastera, dio Žirovnice, dio naselja Željezare.

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio Brezovika posle Bolnice, Miločani, Zavraca, Sjenokosi, Brod, Gornje Polje, Mali Brezovik, Vidov Potok, Vir, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede.

– u terminu od 09 do 13 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Stojana Kovačevića, Meander, Ul. Gavrila Principa, Ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine, Željeznička kolonija.

– u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Dio naselja Buda Tomovića(Janjušević), Metalik Miljanić.

– u terminu od 13 do 15 sati: Glibavac, Rastovac, Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje, Praga.

Plužine

– u terminu od 09 do 11 sati: Seoca, dio Plužina, Bazen.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Dio Mrkojevića oko Agroeksporta.

– u terminu od 09 do 13 sati: potrošači na području Pečurice.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Krute raskrsnica; Vladimirske Krute; Krute Duraku; Kamenički Most; Mrkovsko Polje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

Tivat

– u terminu od 08 do 09 sati: Mrčevac 1.

– u terminu od 09 do 10 sati: Bogišići (Bogišići 2 i Bogišići 3).

– u terminu od 10 do 11 sati: Sokobanja- Krickovina, Krickovina 1.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Kavač, Lovanj, Trojica, Vidikovac, Crveni Brijeg, Pržice, Stara Forteca.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dobrota- područje oko Pomorske biblioteke.

– u terminu od 10 do 13 sati: Stari Grad -područje oko restorana “CESARE”, Gorovići.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Sitnica, Beko, RSS Promonte.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Cvljevine i Skakavac.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Zaton-stara škola, Pašića polje, Bistrica, Boljanina, Vlah, Njegnjevo – staro selo, Lipnica, Dobrakovo, Barice, Stožer, Marina ravan, Kostići, Ribarevine, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo, Kruševo, Pripčići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Svrke, Bojići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Traforeon ‘Breza’, Biočinovići, Lugovi.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Gornji Mojkovac (Traforeon ‘Školski centar’).

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Lepenac, Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva, Donja Polja.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Izvori.

Petnjica

– u terminu od 09 do 13 sati: Petnjica.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kalica, Azane i Vrševo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Bandžovog Brda.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

