U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 30. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: Mup u Zagoriču i Kasarna u Zagoriču.

– u terminu od 09 do 15 sati: Kasarna u Zagoriču.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Dio Pričelja.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio Novog sela, Suk, dio Mamućevine, dio Begovina, Plana, firma Kovinić i Strahinjići.

Cetinje

– u terminu od 09 do 11 sati: dio Rijeke Crnojevića, dio nekadašnjeg Ribarstva i Riječki Grad.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 10 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Gač, Brdela, Možura.

– u terminu od 08 do 11 sati: dio naselje Kodre i ulcinjskog Polja do Solanskog Kanala.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Zoganje, Briska Gora.

Kotor

– u terminu od 08 do 09 sati: Dobrota- zgrade Pionir, područje iznad zgrade Maravinjak do Trećeg puta, područje od Studentskog doma do apoteke Medikor.

– u terminu od 09 do 11 sati: Radanovići- područje oko Garaže, Magudova ulica, Jugodrvo, područje oko restorana “Bokeljska kužina”.

– u terminu od 09 do 11:30 sati: Ljuta – dio potrošča u centru.

Tivat

– u terminu od 08 do 13 sati: Poluostrvo Luštica -Bogišići, Oblatno, Dobra Luka.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Božića.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Veliđe.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Loznice, Ravna rijeka, Majstorovina.

– u terminu od 09 do 16 sati: Gornja Lješnica, Boljanina, Bistrica, Zaton, Gimnazija – Babića brijeg, Barice, Godijevo – Pepeljci, Brčve, Ribarevine, Kostići, Marina ravan, Stožer.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Svrke, Vrujca, Višnje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići – Prošćenske Žari, Gostilovina.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrševo, Azane, Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Brezojevice.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bandžov i dio Baća.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

