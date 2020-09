U ponedjeljak isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 21. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 14 sati: ul. Miladina Popovića, Sergeja Jesenjina, dio ul. Jelene Balšić i dio naselja oko Vodovoda na Zabjelu.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Orah, Seoštica i Boljesestre.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Brskut (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 09 do 18 sati: Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje).

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

Danilovgrad

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Filendar.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Dio Prage i Zavraca.

– u terminu od 08 do 18 sati: “Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno, Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati: Ljuta.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

– u terminu od 08 do 19 sati: Ilino Mijovići i Sustaš, dio naselja Ahmetov Brijeg (izvodi prema Jovovićima i Leposavićima), dio naselja Davidovići (izvod prema Marovićkoj Ulici i izvod prema TS Sustaš)

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Kolomza i Donja Kolomza, Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal, dio naselja Stari grad, Pristan.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 18 sati: Savina -područje oko dječijeg vrtića.

– u terminu od 10:30 do 12 sati: Hladnjača PKB – Meljine.

– u terminu od 12:30 do 14 sati: Lazaret – Meljine.

– u terminu od 14:30 do 16 sati: Bazen Škver.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ostrelj, Donja Orahovica, Pećarska, Nedakusi.

– u terminu od 09 do 10 i od 14 do 15 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: Plana, Bistrica, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo, Lancer.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Žari.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje i dio sela Goražde.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Gusinje

– u terminu od 12 do 13:30 sati: Kompletno područje Opštine Gusinje.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice.

– u terminu od 09 do 15 sati: Kompletna područja Opština Plav i Gusinje.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Bijela Crkva i dio sela Dedeići.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Hodžići, Radosavac i Kotlajići.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Borje, engleske vikendice, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio potrošača iz naselja Kovačka Dolina.