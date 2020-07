U ponedjeljak isključenja u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 06. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 18 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i Gola strana

– u terminu od 10 do 16 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio ul. Raka Mugoše, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, Brežine, dio Zagoriča oko groblja, ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio Zlatice-Dunavska ulica.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 18 sati: Dobro Polje i Glava Zete.

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Šume Bećirovića i dio Orašja i Filendara oko Komunalnog.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenja ne duža od 30 min.)

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Traboin, Nabom, Helnica, Karaula Jagoda, Arza i Barlaj.

– u terminu od 08 do 17 sati: Trgaja.

Nikšić

– u terminu od 08 do 13 sati: Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska,dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva.

– u terminu od 08 do 15 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići, Pišteta, Jasenovo Polje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Dragovoljići.

– u terminu od 07 do 18 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 17 sati: Dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni do

– u terminu od 08:15 do 15 sati: Seoca.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje Rutke, Gorelac i dio Tudraka, Ivan Milutinović, Mogilica u Brci.

– u terminu od 08 do 14 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: Stari grad Ulcinj.

Kotor

– u terminu od 08 do 17 sati: Krivošije i Dragalj.

– u terminu od 09 do 13 sati: Stari Grad, Pomorski muzej i dio oko muzeja.

– u terminu od 10 do 14 sati: Markov Rt i Stoliv.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Nedakusi, Rajkovići.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Potrk, Obod, Žaljevo, Glibavac 1, Boljanina, Sutivan, Kukulje.

– u terminu od 11 do 14 sati: Pruška.

– u terminu od 08 do 18 sati: Dobrinje Gornje, Mioče.

– u terminu od 08 do 11 sati: Nikoljac – Kotlara.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 12 sati: Barice.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dobrilovina.

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati: Barice, Dobrilovina, Reljin kamen, Trubina, Zaton-Podublje i Bliškovo.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ravna Rijeka

– u terminu od 08 do 18 sati: Babljak, Rogobore.

– u terminu od 09 do 14 sati: Međuriječje.

– u terminu od 11 do 14 sati: Drijenak.

– u terminu od 08 do 12 sati: Žirci.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Kalica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: sela Meteh, Jara i Babino Polje (kratkotrajno isključenja).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.