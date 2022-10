U ponedjeljak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica -u terminu od 6:30 do 8:00 sati: Područje Lješanske nahije, Beri, Donji Kokoti, Lekići, Grbavci, područje Zete, dio oko Cijevne, Mitrovići, Srpska, Ljajkovići, Balijače, Mahala, Mojanovići, dio Golubovaca, Goričani, Balabani, Trešnjica, Mataguži i Gošići -u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, dio Rogama, Repetitor Sjenica i dio Meduna -u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač, Dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića, Rašovići -u terminu od 8:30 do 14:00 sati: dio Stare Varoši oko Metalke i dio Drača uz novi most – stambena zgrada na trgu Božane Vučinić, zgrada iza radnje “Paradiso” i zgrada “Maxi” na uglu ulica Kralja Nikole i Oktobarske Revolucije -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Vrela – Vrela Ribnička i dio ulica: Isidore Sekulić, Proleterske, Husinjskih Rudara, Kosovske, Vardarske, Plavske, Kadinjača i Triglavske -u terminu od 8:30 do 13:00 sati: dio Vrela – dio ulica: Branka Radičevića; Novaka Ramova, Igmanske, VIII Crnogorske Brigade, Petra Kočića i Sandžačke Brigade -u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Naselje iza “Auto Zeta” u ulici Vaka Đurovića, Dio ulice Vaka Đurovića – zgrada pored JU Gimnazija “Slobodan Škerović”

Zeta -u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Dahna, Dajbabe i Botun

Danilovgrad -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Taraš Vojna, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma Koka Martinići, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina i Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu) -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kuline, Podglavice, Šišković, Lije, Stanjevića Rupa, Ciglana, Fabrika stanova, Burum i dio Donjih Martinića (oko Mosta Radovića) (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu) -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kiro Radović, Dio Donjih i Gornjih Martinića – Prentina Glavica, Srednja Glavica i Pištet -u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio Gostilja, Rujišta -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Strahinjići, Dio Veljeg Brda

Cetinje -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćevići, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Začir i Dubova, dio naselja Bogdanov Kraj i dio ulice Peka Pavlovića -u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Hotel “Grand” i potrošači u blizini hotela

Plužine -u terminu od 8:00 do 19:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

Nikšić -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Povija, Trešnjica, Krstac, Ramovića Do

Bar -u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Oćas, Bijelo brdo, Gola glava, Bjeli kamen, -u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Ostros centra -u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mrkojevići

Ulcinj -u terminu od 8:00 do 12:00 sati: dio naselja Pistula -u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Ćurke, Sutjel

Budva -u terminu od 8:30 do 11:30 sati: Dio naselja Seoca u blizini trafostanice -u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane

Kotor -u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Perast-centar, područje oko vile Perast

Herceg Novi -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Marići

Berane -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Zaostro, Cvljevine -u terminu od 9:00 do 9:30 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

Petnjica -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, dio sela Vrbica

Andrijevica -u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Katun Štavna, planinski katun Trešnjevik

Gusinje -u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Gropa – Kratkotrajna isključenja -u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Rožaje -u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Biševo, selo Razdolje

Mojkovac -u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari -u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žari -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina -u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Brezovac

Kolašin -u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Vladoš, Ravni -u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Trg Borca i ulice: IV Proleterske, Palih partizanki i Dunje Djokić -u terminu od 9:00 do 11:00 sati: naselje i željeznička stanica Kos

Bijelo Polje -u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica -u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Voljavac -u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Orahovica, Cerovo 2, Ribarevine, Ravna rijeka, Slatka, Stožer, Žurena -u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Ravna rijeka, Majstorovina, Božovića polje, Slijepač most, Bojišta, Rakita, Mijatovo kolo, Lisičine, Pali, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi

Pljevlja -u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. Tanasija Pejatovića, ul. Omladinska, zgrade u ul. Omladinskoj, dio ul. Voja Đenisijevića -u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brana Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: selo Odžak, Alići, Vilići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Uremovići, Crnobori, Gornje selo, Javorak -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

Šavnik -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Previš

Žabljak -u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

