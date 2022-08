U ponedjeljak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio Tološa – dio ulica: Ivangradske, Serdara Mila Vlahovića i Kotorske.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Starog Aerodroma – dio ulica: Admirala Zmajevića, Radovana Zogovića, Dositeja Obradovića, Vojislava Grujića, Cara Lazara, Kraljevačke i Hajduk Veljkove.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, GSI, ZIP, dio Lazina, Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Jabuke, Donji Zagarač, dio Gornjeg Zagarača, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Begovine, Zip, Begovine, Tomaševići i Kopito Petrovića (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Markovići i dio Gornjeg Zagarača, Pištet – dio Gornjih Martinića i Glava Zete.

– u terminu od 08 do 18 sati: Glava Zete i dio Dobrog Polja.

Cetinje

– u terminu od 09 do 17 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Strugari, Ceklin, Tunel Mekavac, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 09 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Đinovići, Štitari, Kosijeri, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Podprisoje, Gornja Brezna , Lug, Donja Brezna, Pilana Brezna i Pišče.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Ostros.

Kotor

– u terminu od 08 do 12 sati: Muo Ramadanovići.

– u terminu od 09 do 10 sati: Dobrota – Daošine dio iznad magistrale.

– u terminu od 09 do 12 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Šišići, Paprati, Popova ulica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Bigova, Jugodrvo – Čikić, Livadice- Ercegović, Radanovići do Škole, Lješevići, Kamenolom Kobra, Donja Sutvara, Vranovići, kratkotrajni prekidi u trajanju izvođenja radova.

Tivat

– u terminu od 08 do 11 sati: Češljar, Peani, Radoševići, Džorovo.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Slatina,Zabrđe,Trešnjevo, izbjegličko naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 13 sati: Ul. Živka Žižića.

– u terminu od 09 do 16 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Cerovo 2, Sokolac, Pavino polje, Gornji grad ,Nikoljac i Ribarevine.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Selišta i Mujića Rečine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Razboj, Žari.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Lepenac.

– u terminu od 09 do 15 sati: Javorje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Donja Polja.

Gusinje

– u terminu od 09 do 12 sati: Sela:Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići.

Plav

– u terminu od 10:30 do 13:30 sati: Uže gradsko jezgro Plava,Dom Kulture i Sporska Hala.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Poblaće, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka.

– u terminu od 09 do 15 sati: Glisnica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Kosanica.

– u terminu od 09 do 15 sati (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova): selo Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica ,Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio sela Bašča.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Radetina, dio sela Kalače, selo Razdolje.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Borje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS