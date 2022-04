U ponedjeljak isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lješanska nahija – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, Gornji Vranići – ulica Đura Čagorovića, dio ulica: Goce Delčeva, Vuka Mićunovića, Crnojevića i Stefana Mitrova Ljubiše, dio Pipera – Gola Strana, dio Zagoriča- dio ulica: Slavonske, Dragoljuba Milačića, Hercegnovske, Andrijevičke, Danilovgradske, Ive Andriće, Vita Nikolića i Ludviga Kube

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio ulica: Ljubović, Petra Prlje i Crnogorskih Serdara

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Zgrada Pejtona u ulici Oktobarske revolucije, zgrada Cosmetics marketa, dio ulice Kralja Nikole, kao i potrošači na trgu Vojvode Bećir-Bega Osmanagića

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zagreda, Kopilje, Lužnica, Do Pješivački, Baloče, Gornji Crnci

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Javljen, Macavare

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: Dio Kličeva,

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug

Kotor

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Grbalj -Paprati

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Sveti Stasije -dio potrošača

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Perast, Dražin Vrt, Banja, Krivošije, Risan, Vitoglav, Strp, Lipci

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Perast, Dražin Vrt, Banja, Krivošije, Risan, Vitoglav, Strp, Lipci-povremeni prekidi u napajanju u trajanju do 30min-u periodu izvođenja radova

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 9:30 sati: Bijela-centar, brodogradilište, Područje oko škole, područje oko Dječijeg doma

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bijela –Grabi, Podi- Jačeglav

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Kruče Uvale

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Tomba, Alkovića Brijeg, Brkanovići, Grdovići, Velje selo, Kunje, Duške, Karastani, Mala i Velika Gorana, Nikezići, Metanovići, Kovačevići.

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Crno polje, Rudnica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Lipovo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bare, Selišta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kos

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 8:30 do 11:30 sati: Ravna rijeka, Majstorovina

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kradenik, Dobrinje, Livadice, Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Gorice (nova TS), Brzava, Cerovići – Muslići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Malindubrava

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Hoti

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte, dio sela Goražde, dio sela Bubanje i dio sela Vinicka

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Dio ul. Drvarske i kapela Ravni

Žabljak

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Koča Do, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

