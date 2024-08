U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 26. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Gojka Radonjića preko puta Hotela Nikić, dio Radeće, Petrovići, zgrada u Ulica 4 Jula-zgrada Benziske pumpe Europetrol.

Zeta

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Balabana, Gostilj i Studenac.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, Begovine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Laško Rele, Crvena Paprat.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Pod Kapom-Bostur.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Stubička, Bulevar 13. Jul, dio Kličeva, Seoca.

– u terminu od 09 do 17 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Bezuje, Vrošnica.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača na području Ilina.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Đenovići, iznad groblja.

– u terminu od 12 do 13 sati: Njivice, Hotel Rivijera i objekti u okolini, granični prelaz Kobila, Njivički put, područje ušća Sutorine, područje oko Volija i HDL-a u Sutorini.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Izbjegličko Naselje Soko Štark I dio sela Seoce i Prisoja.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Donje Rženice.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Ivanje – škola, Ličine.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava

– u terminu od 09 do 16 sati: Ivanje, Korita, Ribarevine, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Vrh, Sutivan.

– u terminu od 14 do 17 sati: Omladinska ulica, Ulice Rista Ratkovića i Muha Dizdarevića, zgrada ‘Brena’.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež, Gornja Rovca, Mušovića Rijeka, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Zaboj.

– u terminu od 08 do 16 sati: Mrdo, Kovijanići, Ćetkovići, Pejovići, Podbišće, Feratovo polje, Gacka, Kraljevo kolo, Baza 1, Baza 2, Biogradsko jezero, Štitarica.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kačanik.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita, Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Zgrada pogranične Policije, Carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan.

– u terminu od 09 do 17 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Grahovo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

