U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 24. juna , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 7:00 do 16:00 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe i Orasi, Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet i Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota i Šteke, dio Podstrane, benzinska pumpa Vuk Petrol i hangari uz magistralu.

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: Ugao Ulice 27. mart i Kralja Nikole

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Uprava za imovinu i Hidrometerološki zavod i naselje oko njih i dio ulice IV Proleterske

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stambeno poslovni kompleks ACTON, ulica Sarajevska, ulica 8 jula, ulica Zetskog odreda, ulica Franca Rozmana, ulicaGenerala Save Orovića-prema Kučkom Putu, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište

Zeta

-u terminu od 6:30 do 7:00 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje, centar Golubovaca

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 18:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Suk, Osredina

-u terminu od 7:00 do 12:00 sati: dio Veljeg Brda, naselje oko benziske pumpe u Spužu

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Presjeka, Krtine, Šljeme, Bukovik

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ul. Ljube Nenadovića, Ul. Narodnih Heroja, Ul. Vardarska, dio Ul. Karađorđeve, Mokra Njiva

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Medanovići, Ivanje, Pavino polje – Draškovina, Pisana jela, Sutivan, Bioča, Kneževići, Ribarevine

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Rijeka, Ćukovac, Dobrinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Čokrlije, Vrh

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Krstac, Šundeci, Podbišće

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Grahovo

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Vojno selo

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Meteh,Jara i Komarača- Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

Gusinje

-u terminu od 8:30 od 14:30 sati: dio sela Kruševo zaseok Višnjevo, naselje Begluci, Dom Kulture, dio sela Dosuđa

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje, dio sela Prisoja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela, Krnja Jela

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Šavnik, zgrada Policije, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac, zgrada Opštine Šavnik, vatrogasna jedinica, Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Mljetičak, Slatina, Timar, Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela

Pljevlja

-u terminu od 11:00 do 18:00 sati: Sportski centar Ada, Hidrofor, JU Dom starih, Ranč carina-moguća isključenja u navedenom periodu u više intervala

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mrzovići

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Vijenac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

