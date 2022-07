U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 25. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Tološa – dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića, dio Momišića – dio ulica: Fruškogorske, Belvederske, Nikca od Rovina i Baja Pivljanina, dio Donje Gorice uz obalu, u blizini sportskih terena, Beri, dio Stravča, zgrada na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog iza škole “Maksim Gorki”.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio Zete – dio Trešnjice u blizini stadiona.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Studenog, Pištet – dio Gornjih Martinića i Glava Zete.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Javljen, Počekovići, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Dio naselja Buda Tomovića(Janjušević), Metalik Miljanić.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Podprisoje, Gornja Brezna, Lug.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: dio naselja Donji Štoj (kod hotela Biser).

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Salč.

Kotor

– u terminu od 08 do 09 sati: Čeren (Lastva Grbaljska).

– u terminu od 09 do 10 sati: Krivošije (Ledenice, Unijerina, Knežlaz, Zvečava, Jelov Do, Malov Do,Crkvice, Dragalj).

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Budimlja, Mašta i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Cerovo 2, Pavino polje i Gornji grad.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Selišta i Bare kraljske.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Polja.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Lepenac.

Gusinje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Plav

– u terminu od 10 do 14:30 sati: dio Gornje Rženice.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak,Kosanica.

Rožaje

– u terminu od 08 do 16 sati: Bandžov.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Njeguš i Razdolje.

– u terminu od 10 do 15 sati: Brđani i dio ulice Maršala Tita.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

