U ponedjeljak isključenja struje u više opština zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 04.jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Veruše

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dolovi Kovački, Oraovica, Studeno, Lužnica

Nikšić

-u terminu od 8:00 dp 15:00 sati: Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo, Vilusi

Ulcinj

-u terminu od 10:30 do 13:00 sati: dio centra Štoja(Bregvija)

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: dio nasellja Đerane (kod balon sale)

-u terminu od 8:30 do 10:00 sati: dio naselja Velika Plaža(kod autoservisa Vesko)

Budva

-u terminu od 8:30 do 13:30 sati: Gradilište Hotel “AS”

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ostros

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donja Polja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Selišta, Jabuka

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Tunel Klisura, Bazna stanica, Žičara, Ski centar 1600, repetitor ‘Zekova glava’, Mujića Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Cerovo 2, Jabučina, Gornji grad, Njegnjevo, Pavino polje, Voljavac

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Radulići

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Rovca

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Gornje Luge

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bać

Plav

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: dio sela Korita

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: selo Babino Polje

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Selo Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Podkovač

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Borje

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija,Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva, Borovac

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

