U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 29. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat, Karaula Poprat, Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo, bazne stanice Lutovo, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče, Kastrat, Kupusci

Podgorica / Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića,Omerbožovići, naselje oko groblja,dio Kakaricke gore, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište – kratkotrajno isključenje

Podgorica / Tuzi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio Kakaricke gore

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Dolovi Kovački , Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oraovica

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Lužnica, dio Komunice, Suk

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora, Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Seoca

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Seoca, Krtine, Šljeme, Presjeka, Ul. Jezerska, Trebinjski put, dio Kapinog Polja, dio Kočana, Tehno Baza, dio Kočana, Ul.Krupačka, Kapino Polje, Studenca, Taložnik, NTC

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, dio Beogradskog naselja u Donjem Štoju

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio centra Štoja(ulica Rudaj i okolina)

Kotor

-u terminu od 5:30 do 8:30 sati: područje oko krzžnog toka (Kotor, Tivat, Luštica)- dio potrošača

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Dobrota -Zrenjaninsko -dio potrošača

Tivat

-u terminu od 7:30 do 9:30 sati: Marići, Marići I, Bogunovo, Popovine

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Karača- područje od košarkaškog igrališta na Karači do starog Projektnog zavoda

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kalače

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Murino

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje, Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 ,dio naseljaTaluma(Potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Talum 2)i Tunel Tifran

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Padež, Rovca

-u terminu od 9:00 do 23:00 sati: Kos, Trebješica

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ivanje, Godijevo, Rasovo, Ribarevine, Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna, Vrh, Korita , Crhalj, Goduša, Ivanje , Dubovo

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bistrica, Štitarica, Stričina

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Kakmuže

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Orlja

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pitomine

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

