U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 08. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat, Kami, Petrovići, dio Brskuta.

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Dio Konika – naselje oko dječijeg vrtića, dio ulica: Mojkovačke, Franca Prešerna, Prištinske, Zagrebačke, Matije Gupca, Aleksandra Puškina, Žrtava fašizma i Spasoja Raspopovića.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Suk, Osredina.

– u terminu od 09 do 17 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajno isključenje)

– u terminu od 09 do 17 sati: Kasarna Danilovgrad.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Lastva Čevska.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Tuzi

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Dio Karabuškog Polja uz magistralu, venzinska pumpa Radon Petrol.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrzipov Do, Baljački Do, Krtine, Šljeme.

– u terminu od 09 do 17 sati: Komplet Župa Nikšićka, Seoca, Rudnici boksita, Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 09 do 10 sati: Potrošači na području Belvedera, dio potrošača na području Utjehe.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 11 sati: Ćurke, Sutjel.

– u terminu od 10 do 13 sati: dio donjeg Štoja od centra prema O.Š.”Marko Nuculović”, Kodre Dakine, Reč, Gornji Štoj, Ada Bojana.

Kotor

– u terminu od 08 do 10 sati: Rdanovići- Jugodrvo.

– u terminu od 08:30 do 11 sati: TS Markov Rt-Jerovica.

– u terminu od 11 do 13 sati: Dobrota- područje oko Studentskog doma.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 13 sati: Bijela- područje ispod magistrale od Brodogradilišta do Kamenara.

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Stari Grad, Škver, područje oko Pošte i Parka, područje ispod Autobuske stanice, Meljine- Lazaret.

– u terminu od 10:30 do 11 sati: Područje iznad ulice Orjenskog bataljona od Veselinovića do Ognjišta, Srbina, Crveni Krst.

– u terminu od 12 do 12:30 sati: kompletno područje Bijele, Kamenari.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsići(potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Dapsiće 2), seloTmušiće, Planinski prevoj Lokve (kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 09 do 16 sati: Uže gradsko jezgro – ulice: Miloša Mališića, Teramska izgrad Albone.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 10 sati: Vrh.

– u terminu od 09 do 12 sati: Sutivan.

– u terminu od 09 do 16 sati: Pisana jela, Ribarevine, Žurena, Brestovik, Potoci, Dubovo, Kaševari, Laholo, Kostići, Pašića polje, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Bioča, Kneževići, Obrov.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lipnica.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Krstac, Šundeci, Donja Štitarica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Podbišće.

Gusinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Uže gradsko jezgro – ulica Omeragića-centralni dio-Škola, Ambulanta i zelena Pijaca, Čekića Mahala i ulica JNA.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje, Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Mašnice.

– u terminu od 09 do 16 sati: Uže gradsko jezgro – dio ulica Racina i Ribarska-Naselja pored Supa i Distribucije- Autobuska stanica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Krupice, Ski lift.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Biševa.

– u terminu od 09 do 15 sati: Punkt Kula, Repetitor Kula i granični prelaz Kula.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS