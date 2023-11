U ponedjeljak isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 6. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Zgrade u Ulica Beogradskoj kod stadiona malih sportova

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Stare Zlatice, dio stare Zlatice ulicaPrimorska, dio Peute, Ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda i dio Orje Luke , Pištet

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, dio Grlića, Filendar, preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito, dio Ćurioca (kratkotrajna isključenja)

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vitalac, Ramovića Do

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Ul. Njegoševa, Ul. Novaka Ramova, Trg Slobode, Ul. Lazara Sočice, Ul. Ivana Milutinovića, Ul. Manastirska

Plužine

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Vrbica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš, dio naseljaTaluma, selo Crni Vrh

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni:Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: selo Gornje Luge

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Binjoši, selo Rijeka

Plav

-u terminu od 9:00 do 16:30 sati: Ski Lift, Gropa,Hoti,Vojno Selo,Hakanje i dio sela Đurička Rijeka – Kratkotrajna isključenja

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Pljevlja

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Rudnik u Borovici, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići, Kosanica, brenta Petrović, Paćevina, repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, pilana Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Katun, Boščinovići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Mala Crna Gora

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Mljetičak

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Osredine

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Paljevine, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Međuriječje, Ljevišta, Mujića Rečine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Voljavac, Bijedići, Žiljak, Presečenik, dio naselja Rodijelja, Babića brijeg, dio naselja Rasadnik

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Stožer 4 – Vitkove staje, Rajkovići, Lipnica, Dobro brdo, Prijelozi 2 – Zakom, Zaton

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Grančarevo, Ujniče, Glibavac, Tomaševo, Drndari, Pape, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

-u terminu od 13:00 do 15:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Kruševo, Pripčići, Ravna rijeka, Majstorovina, Božovića polje, Slijepač most, Bojišta, Mijatovo kolo, Pali, Jabučina, Gevčina, Tusto, Okladi

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kruče uvala prema Barakudi

Bar

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: komplet Ostros , komplet Bobovište

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati. potrošači u blizini marketa “Femić” na skretanju put Starog Bara., dio potrošača na priobalnom pojasu u blizini hotela “Južno more” u Sutomoru., korisnici na području Runja (Ostros)

Budva

-u terminu od 18:30 do 19:00 sati: područje Petrovca i Buljarice

-u terminu od 10:00 do 11:10 sati: Područje Petrovca i Buljarice

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Sveti Stasije- područje oko prodavnice Ličanka

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đenovići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

