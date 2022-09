U ponedjeljak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 5. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Lijeva Rijeka, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Odmaralište Veruša, Opasanica, Pajkov Vir, Pilana Veruša, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač, dio Brskuta

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Studenog

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vilusi, Donje Čarađe, Pilatovci

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati, Kneževići,

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Povremeno:Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen, Podprisoje, Gornja Brezna, Lug, Donja Brezna selo, Pilana

Kotor

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Jugodrvo – Čikić

Bar

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Utjeha

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Salč

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vranještica, Durutovac, Bakovići, Mujića Rečine, Vladoš

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Žari

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Lepenac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stevanovac, Pobrsijevići, Slatina, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Cerovo 2, Ribarevine, Gornji grad, Slijepač most – Bojišta, Pavino polje

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Ivanje – škola

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Ninkovići

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Mijakovići, Otilovići

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, Rijeka Marsenića

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Tucanje

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Plunca

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro Plava,Dom Kulture i Sporska Hala

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

