U ponedjeljak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 12. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Tološa (dio ulica: Ceklinske, Milana Raičkovića i Vlada Raičevića);

– u terminu od 8 do 15 sati: korisnici u blizini škole u Zagoriču, Han Garančića i Slacko.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 8 do 15 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat i dio Lazina, dio Studenog, Lakat i Kuline.

Cetinje

– u terminu od 9 do 10 sati: Zagrablje, Sava Trans, Romi, Kuće Kasoma, Zabrđe, Konak Muhadinovići, Pumpa Očinići, Donji Očinići, Očinića Poljane, Borišići, Golijanin, Ugnji, Vrela, Vrela Vodovod, Obzovica, Pačerađe, Drenov Do, Gluhi Do i Prekornica;

– u terminu od 9 do 16 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijele Poljane, Ubli, Prisoja i Bijelo Polje;

– u terminu od 9 do 13 sati – dio Stankove Gomile i dio Bajica.

Nikšić

– u terminu od 8 do 15 sati: Donje Čarađe, Vir, dio Miločana i dio Broda.

Plužine

– u terminu od 8 do 15 sati – Barni Do.

Herceg Novi

– u terminu od 8 do 13 sati – Kumbor (dio korisnika kod restorana Aurora).

Kotor

– u terminu od 9 do 11 sati: zgrada Opštine, Kulturni centar i naselje oko njih i Luka Kotor;

– u terminu od 9 do 11 sati – Stari Grad (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 8 do 12 sati – Krivošije – Ledenice.

Bar

– u terminu od 8 do 12 sati – korisnici u blizini pekare “Montenegor”, KIPS-a, maketa “IDEA i pošte u Čelugi;

– u terminu od 9 do 14 sati – naselje Paljuškovo (ul. Maršala, ul. Paljuškovo).

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati – Nova Mahala od Mirovića prema Bašbuljuku i Mandri.

Pljevlja

– u terminu od 9 do 16 sati – Kosanica;

– u terminu od 7:30 do 18 sati – Crljenice i Trlica.

Šavnik

– u terminu od 9 do 17 sati – Sirovac.

Žabljak

– u terminu od 9 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora i Tepca.

Bijelo Polje

– u terminu od 8 do 13 sati – Radulići;

– u terminu od 8 do 18 sati – Lješnica;

– u terminu od 11 do 14 sati – Femića Krš;

– u terminu od 9 do 16 sati: Gornji Grad, Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Zminac, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Biokovac, Slijepač most – Bojišta, Pavino Polje, Cerovo 2 i Ribarevine.

Kolašin

– u terminu od 8 do 15 sati: Vladoš , Durutovac, Vranještica, Bakovići i Mujića Rečine;

– u terminu od 9 do 16 sati: Manastir Morača, Cerovica, Trešnjica, Jasenova, Liješnje, Međuriječje, Duboko, Gornja Rovca, Mioska, Raško, Vočje, Vozarine, Požnja, Gornja Morača, Petrova ravan, Podi, Uljari, Sela, Bare, Vrujca, Ravni i Crkvine.

Mojkovac

– u terminu od 9 do 16 sati – Žari;

– u terminu od 8 do 15 sati: Stevanovac, Pobrsijevići, Slatina, Gostilovina, mHE, Bistrica, Kaludra, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj i Crvena Lokva;

– u terminu od 9 do 15 sati – Osredine;

– u terminu od 8 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac i Žari.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – selo Plunca i Razdolje.

Petnjica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, Vrševo i Azane.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Trepča, Šekular, Rijeka Marsenića, Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca, Vuča, Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, dio sela Štitari i dio sela Bubanje.

Gusinje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – dio sela Grnčar i Dosuđe.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Đulići.

