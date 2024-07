U petak zbog radova na mreži isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 19. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet, Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota, Šteke, dio Podstrane, benzinska pumpa Vuk Petrol i hangari uz magistralu

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Barutana, Liješnje, Begova Glavica, Goljemadi, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Lipe, Orasi, Draževina, dio Podstrane, Popratnica, Kornet, Krusi, Beri, dio Gornjih Kokota, Šteke, dio Podstrane, benzinska pumpa Vuk Petrol i hangari uz magistralu (Naizmjenična isključenja područja)

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, Suk

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Oraovica

Cetinje

-u terminu od 10:00 do 10:30 sati: Cetinjske pumpe (Podgor, Višnjica i Sjenokos), Građani, Podgor i Višnjica

Plužine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrzipov Do, Krtine , Šljeme

-u terminu od 7:00 do 11:00 sati: Ul. Jezerska, Trebinjski put, dio Kapinog Polja, dio Kočana, Tehno Baza, dio Kočana, Ul.Krupačka, Kapino Polje, Studenca, Taložnik, NTC

-u terminu od 8:00 do 8:45 sati: Ul. Trebješka, dio naselja pod Trebjesom, Bulevar 13. Jul, Ul. Školska, mali Most, Ul. Rudarska, Ul. Trgovačka, ul. Gračanička, dio Kličeva

-u terminu od 8:45 do 9:30 sati: dio Straševine, Čađalica, dio Bulevara 13. Jul, Ul. Obreška, Bulevar Vuka Mićunovića, Ul. Gojka Garčevića, Ul. Gavrila Principa, dio Mrkošnice, Ul. Stojana Kovačevića, Meander, Ul. Vuka Lopušine, dio Mušovine, Željeznička kolonija, PP Bast Plastic

-u terminu od 9:30 do 10:00 sati: Neckom

-u terminu od 10:00 do 10:30 sati: Ul. Budoška, dio Straševine, dio Čađalice, Podgorički Put, dio Brlje, Mostainje, Mušovina, Željeznička kolonija, Ul. Straševska, Ul. Željeznička,Ul. Budoška, Ul. Šavnička, Bulevar 13 jul, dio Kličeva

-u terminu od 10:30 do 11:00 sati: Kočani, Crnodoli, Poklonci, Vodovod Poklonci, Krupac, Pilana Milić, Studenca, Kapino Polje, Kasarna 13 jul, Nikčević (Brlja), VP Kapino Polje

-u terminu od 11:00 do 11:30 sati: dio Vitalca, dio Štedima, dio Crnodola, dio Riđana, Moštanica, Kuside, Orlina, Broćanac, Široka Ulica, Slano, Straševina barake, dio Straševine, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, Podgorički put, dio Kličeva, dio Brlje, Studenca, Pigo Petrol, Pekara-Podgorički put, Živinarska farma, Agromont, Eko pumpa, MI Goranović, Tei mont, Atlas montenegro

-u terminu od 11:30 do 12:00 sati: Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko Naselje Kličevo, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići

Budva

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: dio naselja Lazi

Tivat

-u terminu od 7:30 do 9:30 sati: Bonići I i Bonići II

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Otilovići, Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Đurđevića Tara

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bare Žugića

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Miloševići

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Paučina

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Kruševo zaseok Višnjevo

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Meteh,Jara i Komarača – Kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 , dio naseljaTaluma, Tunel Tifran, dio sela Mašte, selo Zagorje

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Štitarica

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Lepenac-Cer

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež, Gornja Rovca

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

-u terminu od 15:00 do 21:00 sati: Požnja

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Lješnica – Kisela voda, Grab, Ramčina, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nikoljac (dio naselja između škole i kapele), Ribnik, Grab – Dauti

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donja Lješnica, Majstorovina, Čokrlije, Donja Crnča, Mahala, Medanovići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS