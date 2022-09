U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 16. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Bukumirsko jezero, Dubaja, Duške, Gomilice, Grbi Do, Han Garančića, Jablan, Kami, Karaula Mokra, Kraljevac, Krkor, Ljevaja, Ljevoručke Tuzi, Lopate, Mali Raj, Opasanica, Pajkov Vir, Širalija, Slacko, Ubogi Do i Uvač, dio Stravča, Uvač, dio Brskuta

Golubovci

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Golubovci, Željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac, Gostilj, Ponari, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, Željeznička stanica Zeta, Regionalni vodovod, Vukovci, Beglaci, Šušunja, Dom zdravlja Golubovci, Plavnica, Motel Plavnica, Radio centar Plavnica, Berislavci i Vranjina

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Maljat, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, dio Podglavica, Sušica i Kokotovac – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kosić, Farmont, Jastreb, dio Mamućevine, Betonjerka, Koljat i dio Lazina , Kopito Petrovića, Šimšić, Lakat

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići, Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Povrhpoljina, Markovići, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip i Tomaševići – kratkotrajna isključenja u navedenom periodu

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bulevar Crnogorskih Junaka, Puškinova ulica i Predgrađe

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Šćepan Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Vilusa, Donje Čarađe

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: svi korisnici sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Isakovići i Vučići

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Katun Štavna

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Laze

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde, selo Zagorje, dio sela Goražde, dio sela Luge

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići, selo Razdolje

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Podbišće, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Selišta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Pobrsijevići

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vladoš, Mujića Rečine

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 14:30 sati: Bliškovo

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Gorice

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Rasovo, Strojtanica, Boljanina, Vlah, Pex-impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Osmanbegovo selo, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Sipanje, Sušica, Lazovići, Čampari, Đalovići, Dupljaci, Moravac, Jabučina, Nedakusi

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Kruševo

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Mojkovačka ulica

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Prisoje, Bosača, Vjetrena Brda, vojni objekat na Štuocu, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Kosanica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Romsko naselje, Glisnica

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Gornja Bukovica, Fabrika vode Diva, Hotel Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela

-u terminu od 9:30 do 11:15 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro, Petnjica, Pošćenje, Kanjon Nevidio, Komarnica, Kozarica, Prekorjače, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Donja i Gornja Bukovica, Borovac, Opština Šavnik, zgrada Policije, JU ”Obrazovni centar” Šavnik, supermarket Voli, Prva Banka, kafana Lovac

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Krnja Jela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

