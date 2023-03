U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 24. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Ulica Franca Prešerna i Zagrebačka, Farmaci ispod magistrale, naselje iza marketa Venkor, dio ul. Miloja Pavlovića, Borisa Kidriča, Vojvođanske, Ulica Vinogradska, Kosmajska, dio ul. Rusa Radulovića, Kragujevačke, Ličke, Obala Ribnice u blizini škole na Draču

Zeta

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: dio Trešnjice, dio Balabana, Mataguži i Gošići

Danilovgrad

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog Sela, dio Oraške Jame

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja)

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Šinđon, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska,dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva, dio Lukova

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Carine, Liverovići, Gluščje Selo, Konak

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice, Tara-Grab

Bar

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: naselje Baukovo u blizini Islamskog centra

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: iznad magistrale od 126 ulice, Biština i Ravanj

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Sotonići, Brčeli, Podgor, Bukovik, Bijele Poljane

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Donja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Đerane(ulica 28.decembra, nekadašnja D1)

Tivat

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Gornja Lastva i Tomičići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Malov Do

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Ljuta-dio potrošača

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Sveti Stasije

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Sveti Stasije

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Štitarica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornja Štitarica, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari – Brezovac, Gornje polje-Podbišće

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornji Lepenac

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Bulje, Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Loznice, Voljavac, Bijedići, Grančarevo, Zaton, Femića krš

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Jagoče, Crniš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Nikoljac – Obrov

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ostrelj

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Sutivan, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke,Dašča Rijeka i Kruščica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica, Kurikuće, Glavaca i Vuča, Zaostro, Crljevine,Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma, Uže gradsko jezgro Berana:Tržni centar Njegošev Trg,Dio oko Zelene Pijace, Bravera, Kuća Hemije, ul 8. Crngorske Brigade (Bijeli Soliter,Profesorska, zgrada solidarnosti, Lamele do Lima, od Opštine do Gradske kafane i zgrada iznad Penzionerske kafane

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Rijeka Marsenića

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Izvori

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Halilovići, Kozare, Majdan i Banđov,Carine,Daciće,Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula,Granični prelaz Kula i Repetitor Kula

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Kaluđerski Laz i Tofi Kamenolom – Kratkotrajna Isključenja

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ul. Tršova, Voja Đenisijevića, Glasinačka, zgrada iznad apoteke, Apoteka Risto Vukotić, ul. Nikole Pašića, dio ul. Kralja Petra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, dio ul. Lovćenske

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

