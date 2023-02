U petak zbog radova isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 10. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Stare Zlatice, dio Bera, Ulica Veliše Popovića

Zeta

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati: Vodoizvorište Bolje Sestre

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj; Dom zdravlja Golubovci i dio oko njega, Bijelo Polje, Šušunja, Bistrice, Kurilo, Ponari, Vukovci, Berislavci, Plavnica, željeznička stanica Zeta, TS Reg.vodovod i Vranjina

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Beglaci i Šušunja

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), Zagreda, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama, Ciglana

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Glavica, Voštar, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća: Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović (kratkotrajna isključenja)

Cetinje

-u terminu od 10:30 do 13:00 sati: Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske, Balšića Pazar, ustanove i preduzeća: Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel Grand, Univerzitetski centar, Cetinjski manastir; prigradska mjesta: Crna greda, Zagrablje, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Velestovo, Barjamovica, Markovina, Vulaši

-u terminu od 10:30 do 15:00 sati: Ljubotinj, Građani, Vinarija Ravil, Cetinjski Vodovod

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brezovik, Dabovići, Koravlica

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Herceg Novi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Sutorina- područje oko stare željezničke stanice, Ratiševina

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Ratiševina

Tivat

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Krašići- Ulica Krickovina, Stari Krašići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dražin Vrt, Dobrota – Kriva ulica

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Godočelje

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselje Rudeš i dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Kralje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Uuže gradsko jezgro Plava-Naselje Prnjavor i dio naselja Magaze

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Čuklin, Babića polje, Kooperacija, Polja, Krasića strana, Javorje, Ckara, Bjelojevići, Gornja Štitarica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gornji Lepenac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Donja Štitarica

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Drijenak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Pašića polje, Rodijelja, Radulići, Zaton, Zminac, Loznice, Obrov

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS